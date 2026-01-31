Arakçi: CENTCOM'un İran Tatbikatı Uyarısı "Saçmalık", Avrupa Kabul Ediyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, CENTCOM'un 2 günlük tatbikat uyarısını "saçmalık" olarak nitelendirip Avrupa'yı eleştirdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 22:23
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 22:23
Arakçi: CENTCOM'un İran Tatbikatı Uyarısı "Saçmalık", Avrupa Kabul Ediyor

Arakçi: CENTCOM'un İran Tatbikatı Uyarısı "Saçmalık", Avrupa Kabul Ediyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan uyarıları sert sözlerle eleştirdi. Arakçi, CENTCOM'un İran'ın yarın başlaması beklenen 2 günlük askeri tatbikat hakkında dile getirdiği ifadeleri ve iki yüzlülüğü gündeme taşıdı.

Arakçi'nin paylaşımı ve eleştirileri

Arakçi sosyal medya hesabından, ABD ve İran sınırlarının işaretlendiği bir haritayı paylaşarak, "Batı yarımkürede ABD'yi görüyorsunuz. Birkaç okyanus ötede, gezegenin diğer tarafında ise İran'ın sınırlarını görüyorsunuz. Kırmızıyla gösterilen küçük daire Hürmüz Boğazı'dır. Kıyılarımız açıklarında faaliyet gösteren ABD ordusu, şimdi de güçlü silahlı kuvvetlerimizin kendi sahasında hedef tatbikatlarını nasıl yapması gerektiğini dikte etmeye çalışıyor" dedi.

Arakçi, durumun tutarsızlığına dikkat çekerek, "CENTCOM, ABD hükümetinin 'terör örgütü' olarak listelediği bir ulusal ordudan 'profesyonellik' talep ederken, aynı zamanda o 'terör örgütünün' askeri tatbikat yapma hakkını da tanıyor. Dünya bugün işte bu düzeyde bir saçmalıkla karşı karşıya ve Avrupa hükümetleri bunu bilinçli olarak benimsemeyi tercih etmiş durumda" ifadelerini kullandı.

DMO'nun rolü ve bölgesel gerilim

Arakçi, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO)'nun Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda barış ve istikrarı koruduğunu öne sürerek, DMO'yu "hem teröristlere hem de işgalci ordulara karşı savaş alanında kendini kanıtlamış, caydırıcı bir güç" olarak nitelendirdi. Arakçi, "Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü ve ticari gemilerin güvenli geçişi, İran için komşularımız kadar hayati öneme sahiptir. Bölgedeki dış güçlerin varlığı ise ilan edilenin aksine gerilimi azaltmak yerine tırmandırmıştır" dedi.

CENTCOM'un açıklaması

CENTCOM, sabah saatlerinde yayımladığı açıklamada, DMO'nun yarın başlaması beklenen ve canlı mühimmat kullanımının öngörüldüğü 2 gün sürecek tatbikat hakkında uyarıda bulundu. Açıklamada, DMO'ya tatbikatı "güvenli ve profesyonel bir şekilde" yürütmesi ve uluslararası deniz trafiği için seyrüsefer özgürlüğüne yönelik gereksiz risklerden kaçınması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, bölgedeki seyrüsefer özgürlüğü ve ticaret gemilerinin güvenliğine ilişkin endişeler ele alınarak DMO'ya "profesyonel tutum sergileme" çağrısında bulunuldu ve şu uyarılar yer aldı: "ABD kuvvetlerine, bölgesel ortaklarına veya ticari gemilere yakın bölgelerde gerçekleştirilen her türlü güvensiz ve profesyonellikten uzak davranış çarpışma, gerilimin yükselmesi ve istikrarsızlık riskini artırmaktadır. Uçuş operasyonları yürüten ABD gemileri yakınlarında uçuş yapılması, niyetlerin belirsiz olduğu durumlarda ABD askeri unsurları üzerinde alçak irtifa veya silahlı uçuş gerçekleştirilmesi, gemilere yüksek hızlı botlarla yaklaşılması ya da ABD kuvvetlerine silah doğrultulması gibi güvensiz eylemler tolere edilmeyecektir."

Her iki tarafın açıklamaları, BASRA KÖRFEZİ ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin ve deniz güvenliği endişelerinin uluslararası çapta nasıl yankılandığını gösteriyor.

TAHRAN (İHA) - İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ, "ABD ORDUSU, SİLAHLI KUVVETLERİMİZİN...

TAHRAN (İHA) - İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABBAS ARAKÇİ, "ABD ORDUSU, SİLAHLI KUVVETLERİMİZİN TATBİKATLARINI NASIL YAPMASI GEREKTİĞİNİ DİKTE ETMEYE ÇALIŞIYOR. ABD MERKEZ KUVVETLER KOMUTANLIĞI (CENTCOM), ABD HÜKÜMETİNİN ‘TERÖR ÖRGÜTÜ’ OLARAK LİSTELEDİĞİ BİR ULUSAL ORDUDAN ‘PROFESYONELLİK’ TALEP EDERKEN, ASKERİ TATBİKAT YAPMA HAKKINI DA TANIYOR. DÜNYA BU DÜZEYDE BİR SAÇMALIKLA KARŞI KARŞIYA VE AVRUPA HÜKÜMETLERİ BUNU BİLİNÇLİ OLARAK BENİMSİYOR" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Witkoff ile Dmitriev Florida’da Görüştü: Trump’ın Ukrayna Barış Hamlesi
2
Büyükakın’dan Muhalefete Sert Gönderme: "Belediyeler Yatma Yeri Değildir"
3
Tunç’tan Özel’e Yanıt: "AK Parti Seçimin Birinci Partisidir"
4
Bakan Kacır: Teknolojisini Üretemeyen Ülkelerin Ayakta Kalma Şansı Yok
5
Mustafa Fırat Taşolar Iğdır Valiliğine Atandı
6
Ahmet Aras'tan 2026 Yeni Yıl Mesajı: Muğla'ya Umut ve Dayanışma
7
Arakçi: CENTCOM'un İran Tatbikatı Uyarısı "Saçmalık", Avrupa Kabul Ediyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları