Arakçi: CENTCOM'un İran Tatbikatı Uyarısı "Saçmalık", Avrupa Kabul Ediyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan uyarıları sert sözlerle eleştirdi. Arakçi, CENTCOM'un İran'ın yarın başlaması beklenen 2 günlük askeri tatbikat hakkında dile getirdiği ifadeleri ve iki yüzlülüğü gündeme taşıdı.

Arakçi'nin paylaşımı ve eleştirileri

Arakçi sosyal medya hesabından, ABD ve İran sınırlarının işaretlendiği bir haritayı paylaşarak, "Batı yarımkürede ABD'yi görüyorsunuz. Birkaç okyanus ötede, gezegenin diğer tarafında ise İran'ın sınırlarını görüyorsunuz. Kırmızıyla gösterilen küçük daire Hürmüz Boğazı'dır. Kıyılarımız açıklarında faaliyet gösteren ABD ordusu, şimdi de güçlü silahlı kuvvetlerimizin kendi sahasında hedef tatbikatlarını nasıl yapması gerektiğini dikte etmeye çalışıyor" dedi.

Arakçi, durumun tutarsızlığına dikkat çekerek, "CENTCOM, ABD hükümetinin 'terör örgütü' olarak listelediği bir ulusal ordudan 'profesyonellik' talep ederken, aynı zamanda o 'terör örgütünün' askeri tatbikat yapma hakkını da tanıyor. Dünya bugün işte bu düzeyde bir saçmalıkla karşı karşıya ve Avrupa hükümetleri bunu bilinçli olarak benimsemeyi tercih etmiş durumda" ifadelerini kullandı.

DMO'nun rolü ve bölgesel gerilim

Arakçi, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO)'nun Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda barış ve istikrarı koruduğunu öne sürerek, DMO'yu "hem teröristlere hem de işgalci ordulara karşı savaş alanında kendini kanıtlamış, caydırıcı bir güç" olarak nitelendirdi. Arakçi, "Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü ve ticari gemilerin güvenli geçişi, İran için komşularımız kadar hayati öneme sahiptir. Bölgedeki dış güçlerin varlığı ise ilan edilenin aksine gerilimi azaltmak yerine tırmandırmıştır" dedi.

CENTCOM'un açıklaması

CENTCOM, sabah saatlerinde yayımladığı açıklamada, DMO'nun yarın başlaması beklenen ve canlı mühimmat kullanımının öngörüldüğü 2 gün sürecek tatbikat hakkında uyarıda bulundu. Açıklamada, DMO'ya tatbikatı "güvenli ve profesyonel bir şekilde" yürütmesi ve uluslararası deniz trafiği için seyrüsefer özgürlüğüne yönelik gereksiz risklerden kaçınması çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, bölgedeki seyrüsefer özgürlüğü ve ticaret gemilerinin güvenliğine ilişkin endişeler ele alınarak DMO'ya "profesyonel tutum sergileme" çağrısında bulunuldu ve şu uyarılar yer aldı: "ABD kuvvetlerine, bölgesel ortaklarına veya ticari gemilere yakın bölgelerde gerçekleştirilen her türlü güvensiz ve profesyonellikten uzak davranış çarpışma, gerilimin yükselmesi ve istikrarsızlık riskini artırmaktadır. Uçuş operasyonları yürüten ABD gemileri yakınlarında uçuş yapılması, niyetlerin belirsiz olduğu durumlarda ABD askeri unsurları üzerinde alçak irtifa veya silahlı uçuş gerçekleştirilmesi, gemilere yüksek hızlı botlarla yaklaşılması ya da ABD kuvvetlerine silah doğrultulması gibi güvensiz eylemler tolere edilmeyecektir."

Her iki tarafın açıklamaları, BASRA KÖRFEZİ ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gerilimin ve deniz güvenliği endişelerinin uluslararası çapta nasıl yankılandığını gösteriyor.

