Trump: 'İran Planını Körfez Müttefikleriyle Paylaşamayız' — 'Devasa Filo' Uyarısı

Trump, Fox News’e İran planlarının Körfez müttefikleriyle paylaşılamayacağını, İran’la görüşmelerin sürdüğünü ve 'devasa bir filonun' yolda olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 23:51
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 23:51
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e verdiği röportajda ülkesinin İran’a yönelik planlarını Körfez’deki müttefiklerle paylaşamayacaklarını söyledi. Trump, planı müttefiklere anlatmanın "bunu size anlatmak kadar kötü" olacağını belirtti.

İran planı ve görüşmeler

Trump, röportajda şu ifadeleri kullandı: "İran’a ilişkin planımızı Körfez’deki müttefiklerle paylaşamayız. Planı onlara anlatmak, bunu size anlatmak kadar kötü olur. Hatta belki daha kötü olabilir." Trump, İran ile görüşmelerin sürdüğünü ve "bu konuda bir şey yapılabilir mi bakacağız" dedi.

Körfez müttefiklerinin beklentileri

Basında yer alan ve ismi belirtilmeyen bir Körfez ülkesine ait üst düzey yetkilinin açıklamalarına göre, söz konusu müttefikler Amerikan değerlendirmesini "mümkün olduğunca net" şekilde anlamak istediklerini iletmiş, ancak "ABD’den tam bir netlik elde edemedik" ifadelerine yer verilmişti. Trump, müttefiklerin İran’ın müzakereye hazır olduğunu belirten açıklamalarını da yorumladı: "Bu doğru, müzakere ediyorlar ve neler olacağını göreceğiz."

"Devasa bir filo" uyarısı

Trump, 26 Ocak’ta İran’a doğru "devasa bir filonun" yola çıktığını duyurmuş ve bu tehdidi röportajında da yinelemişti. Trump, konuyla ilgili olarak "Oraya doğru ilerleyen büyük bir filo var. Venezuela’dakinden daha büyük bir filo" ifadelerini kullandı.

İran’ın yanıtı ve müzakere koşulları

İran ise ABD’nin taleplerine karşılık, saldırı olması halinde Orta Doğu’daki ABD ve müttefiklerinin askeri altyapısını hedef alma tehdidinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 28 Ocak’taki açıklamasında İran’ın müzakerelere hazır olduğunu ancak ABD’nin tehdit ve aşırı talepleri sürerse müzakerelerin başarılı olamayacağını vurgulamıştı.

Hükümetin kısmi kapanması ve bütçe

Röportajda Trump, Kongre’de yaşanan bütçe tartışmalarına da değindi. Geçici bütçenin Senato tarafından kabul edildiğini, ancak Temsilciler Meclisi’nde henüz onaylanmadığını belirterek, "Her şeyin yolunda gideceğini düşünüyorum" dedi ve Demokratların böyle bir durumun olmasını istemeyeceğini ifade etti.

