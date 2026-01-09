Aralık'ta Rekor Liman Elleçlemesi: 49,8 Milyon Ton

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı Aralık ayı istatistiklerini değerlendirdi.

Uraloğlu, "Aralık ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artışla 49,8 milyon ton olarak gerçekleşti. Böylece, 2025 yılı aralık ayı tüm aylar içerisinde en yüksek elleçlemenin olduğu ay oldu" dedi.

Genel Değerlendirme

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, elleçlenen konteyner miktarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 1,17 milyon TEU’ya ulaştığını söyledi. Uraloğlu, "Deniz Ticareti’nde 2025 yılını rekorla noktaladık" ifadesini kullandı.

Yurt Dışı ve Transit Taşımalar

2025 yılı Aralık ayında limanlardan yurt dışı limanlarına giden yük miktarı 11 milyon 596 bin 207 ton olarak gerçekleşirken, yurt dışı limanlarından limanlarımıza gelen yük miktarı 25 milyon 889 bin 518 ton oldu. Böylece aralık ayında yurt dışı yük taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 37 milyon 485 bin 725 ton olarak kaydedildi.

Denizyolu ile yapılan transit yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artarak 6 milyon 2 bin 394 ton oldu. Kabotajda taşınan yük miktarı ise 6 milyon 362 bin 341 ton ile geçen aynı aya göre yüzde 21,5 arttı.

Bölge Liman Başkanlıkları

Bölge liman başkanlıkları bazında Aralık ayında en fazla yük elleçlemesi 8 milyon 180 bin 242 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde gerçekleşti. Aliağa’yı 7 milyon 351 bin 162 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 6 milyon 19 bin 671 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı takip etti.

Yük Cinsleri ve Rotalar

Yük cinsleri arasında Aralık ayında bir önceki aya göre en fazla artış gösteren ürün LNG (Sıvılaştırılmış doğal gaz) oldu; artış 1 milyon 194 bin 989 ton ile 2 milyon 553 bin 551 ton LNG elleçlendi.

Bakan Uraloğlu ayrıca, "2025 yılı Aralık ayında limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük 808 bin 786 ton ile portland çimento oldu. Bunu sırasıyla 645 bin 457 ton ile klinker ve 409 bin 83 ton ile fuel oil yük cinsleri takip etti" dedi.

Denizyolu ile yurt dışına yapılan yüklemelerde en fazla taşıma İtalya’ya gerçekleştirildi; bunu ABD ve Mısır takip etti. Limanlara gelen en fazla yük ise Rusya kaynaklı taşımalardan geldi.

Uraloğlu, Türkiye’nin deniz ticaretindeki payını artırma hedefiyle çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

