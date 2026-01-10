MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak gazetecilerin doğru bilgiye ulaşma ve aktarma sorumluluğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 11:51
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 11:51
Kalın: Doğru bilgiye ulaşmak her zamankinden daha önemli

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Kalın, kamuoyunun doğru ve güvenilir bir şekilde bilgilendirilmesi için emek, dikkat, özen ve sabırla çalışan tüm basın mensuplarına teşekkür ederek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çok boyutlu krizlerin, sanal saptırmaların, dijital manipülasyonların ve bilişim cehaletinin arttığı bir dönemde, doğru bilgiye ulaşmak ve onu sahih bir şekilde aktarmak her zamankinden daha önemli ve kıymetli hale gelmiştir. Gazetecilik mesleğini bu şuur ile icra etmek, hem ciddi bir sorumluluk üstlenmeyi gerektirmekte hem de büyük bir mesleki onuru temsil etmektedir. Bu vesileyle zor şartlar altında mesleğini sorumluluk bilinciyle icra eden, hakikatin izini sürerken pusulası doğru bilgi, muhakeme ve vicdan olan tüm kıymetli basın mensuplarını kutluyor, görevi başında hayatını kaybeden basın mensuplarını rahmetle anıyorum."

Kalın, mesajında gazeteciliğin halkın doğru biçimde bilgilendirilmesindeki rolüne dikkat çekti ve zorlu koşullar altında görev yapan basın mensuplarına saygı sundu.

