Psikososyal Destek Ekipleri: Sıfırıncı Dakikadan İtibaren Vatandaşın Yanında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Psikososyal Destek Ekipleri, Bakan Mahinur Özdemir Göktaşın öncülüğünde afetin ilk anından itibaren sahada görev alıyor. Ekipler, hem vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılıyor hem de ruhsal dayanıklılıklarını güçlendiriyor.

Sahada ilk temas ve stabilizasyon

Afetlerden etkilenenlerle sıfırıncı dakikadan itibaren birebir iletişim kuran ekiplerin önceliği durum tespiti ve güvenli alan oluşturmak. Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkanı Gülşah Alakara Özcan, ekiplerin ilk temasının sahada durum tespiti yapmak olduğunu belirtti.

Özcan, ekiplerin vatandaşları güvenli bir alana alıp kendilerini tanıttığını, ardından stabilizasyona yönelik tekniklerle kişiyi "şimdi ve buradaya" getirerek iletişimi başlattıklarını aktardı.

"Travmanın 3 temel kaybı"

Özcan, travma sonrası ortaya çıkan üç temel kaybı şöyle özetledi: "Travma yaşayan bireylerin 3 temel kaybı olur. Kontrol kaybı, güven kaybı ve günlük işlevselliğin kaybı. Arkadaşlarımız ilk temaslarında zaten vatandaşı öncelikle güvende hissetmesini sağlarlar. Güvenli bir alana alırlar, kendilerini tanıtırlar ve akabinde stabilizasyon dediğimiz kişiyi şimdi ve buradaya getiren, o korkularını stabilize eden, en azından indiren teknikleri kullanırlar. Kişi şimdi ve buradaya geldikten sonra artık iletişim başlar, ihtiyaçlarını tespit ederler, o ihtiyaçları karşılamaya odaklanırlar ve kaynakla buluştururlar."

Travma sonrası erken müdahalenin önemine dikkat çeken Özcan, "Eğer insanlar travmatik olay yaşadıktan sonra hemen psikososyal destek ekipleri ve psikososyal destek hizmeti devreye girmezse, o yaşadıkları stres ve travma birikiyor, birikiyor ve ileride bir psikiyatrik rahatsızlığa sebep olabiliyor. Eğer psikososyal destek hizmeti verilirse o zaman işte biz psikiyatrik rahatsızlık yaşayan insan sayısını azaltmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışanlara yönelik destek: "Kendinize de bir nevi hizmet ediyorsunuz"

Özcan, sahada görev yapan profesyonellerin de travmadan etkilendiğini vurgulayarak çalışan destek hizmetlerinin önemini anlattı. "Psikososyal desteğin içerisinde çalışan destek hizmeti de var. Çünkü bu tarz olaylarda, travmatik olaylarda görev alan her meslek grubu, bizler de dahil buna, yani psikologlar, sosyal hizmet uzmanları da dahil ya da arama kurtarmacılar ya da güvenlik personelli de dahil, hepimiz bu olaylardan etkileniyoruz. Çünkü biz de insanız ve etkilenmiyorum diyen aslında yanılmış olur."

Özcan, çalışanların stres tepkilerini tanıması, gerektiğinde mola vermesi, aile bağlarını güçlü tutması ve gün sonunda grup çalışmalarıyla deneyimleri paylaşmasının sürdürülebilir hizmet için gerekli olduğunu belirtti: "Kendinize de bir nevi hizmet ediyorsunuz."

Hizmete erişim ve uzun vadeli destek

Özcan, daha küçük çaplı olaylarda vatandaşların sosyal hizmet merkezleri veya il müdürlükleri aracılığıyla başvuru yapabileceğini söyledi. Ayrıca, psikososyal destek hizmetleri tamamlandıktan sonra bakanlığın sunduğu bireysel ve aile danışmanlık hizmetlerine de sosyal hizmet merkezleri üzerinden, e-Devlet ya da doğrudan randevu ile erişilebiliyor.

2025'te saha faaliyetleri

2025 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Özcan, ekiplerin yıl içinde 43 olaya müdahale ettiğini aktardı. Bu olaylar arasında yangınlar, seller ve depremler yer aldı; örneğin Balıkesir depremi ve İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki sarsıntı ile Bolu otel yangınına değindi. Özcan, "Biz 43 tane olay yaşamışız. Yangınlar, seller, deprem olduğu noktada ve bu 43 olayda da yerel ekiplerimiz hep aktif olarak çalışıyor" dedi.

Özcan, ekiplerin vatandaşlara anında müdahale ederek "yanınızdayız, devlet olarak" mesajını güçlü şekilde ilettiğini vurguladı.

