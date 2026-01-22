Asmacık Sosyal Tesisi Açılışa Gün Sayıyor - 375 m²'lik Yeni Tesis

Yunusemre Belediyesi'nin Asmacık'ta tamamlanan 375 metrekarelik sosyal tesisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılacağı toplu açılışla hizmete girecek.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:55
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:55
Yunusemre Belediyesi’nin Yuntdağı mahallelerinden Asmacık’ta yapımını tamamladığı Asmacık Sosyal Tesisi, açılış için gün sayıyor. Toplam 375 metrekarelik kullanım alanına sahip tesis, bölge halkına uzun yıllar hizmet verecek.

Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı bölgesinde hayata geçirdiği çalışmalarla mahallelerin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Muhtarlık binası ve sosyal tesisi bulunmayan Asmacık Mahallesi sakinlerinin ihtiyacına cevap verecek olan Asmacık Sosyal Tesisi’nde çalışmalar tamamlandı. Açılışa hazır hale gelen tesis, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan toplu açılış töreniyle hizmete girecek.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise şunları söyledi:

"Yuntdağı Bölgesi’nde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları bizim için son derece önemli. Bizden önceki yönetim tarafından başlatılan projeyi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bölge halkımızın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 375 metrekare kapalı alana sahip Asmacık Sosyal Tesisi'mizin açılışını Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleştireceğiz. Tesisimizde hem muhtarlık binası hem de sosyal tesis bölümü bulunuyor. Asmacık’ta yaşayan vatandaşlarımız artık modern ve konforlu bir sosyal tesise kavuşmuş olacak" dedi.

