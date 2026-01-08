Başkan Geçit'ten Yeşilyurt'ta Karla Mücadele ve Temizlik Ekiplerine Moral Ziyareti

Ziyaret ve teşekkür

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ilçenin muhtelif bölgelerinde kar küreme, buzlanmaya karşı tuzlama, cadde ve sokak temizliği ile park ve yeşil alan bakım çalışmalarını yürüten Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Makine İkmal Müdürlüğü personelleriyle bir araya geldi. Başkan Geçit, sahada gece gündüz görev yapan personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve başarılarını tebrik etti.

Program, Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü binasında gerçekleşti. İlk olarak birimlerin faaliyetleri hakkında bilgiler veren Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, saha çalışmalarının aksamaması için Başkan Geçit'e teşekkürlerini iletti.

Mehmet Nogay toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Kar yağışının etkili olduğu bugünlerde görevli personellerimiz her türlü fedakarlığı yaparak, görevini aksatmadan çalışmalarını titizlikle yürütüyor, bu çalışmalar aralıksız devam edecektir. Tabiri caiz ise kar taneleri gökten düşmeye başladığı andan itibaren görevli arkadaşlarımız şehrimizin sokaklarına, caddelerine ve kaldırımlarına, kırsal mahalle yollarına dökülmeye başlıyorlar ve alın teriyle emek sarf ediyorlar. Kendilerine verilen tüm görevleri kusursuz bir şekilde yapan, hizmet aşkıyla, yüksek görev bilinci ve şehir sevdasıyla işine dört elle sarılan personellerimiz belli bir koordinasyonla, el birliğiyle güç birliğiyle vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet ediyorlar. Belediye Başkanımızın "birlikte hareket etme" talimatının sahaya en güzel şekilde yansıtılması neticesinde çalışmalarımızı başarıyla yürütüyoruz. Bugüne kadar ki tüm taleplerimizi ve isteklerimizin yerine getirilmesi noktasında desteklerini eksik etmeyen Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz."

Başkan Geçit'in değerlendirmesi

Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt’un dört bir yanında yürütülen hizmetlerin aksamadan devam etmesinde belediye personelinin büyük emeği olduğunu vurguladı ve 7/24 sahada görev yapan personelin fedakârlığını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Başkan Geçit, saha ekiplerinin yoğun soğuk ve kar koşullarında vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için ağır bir mücadele verdiklerini ifade ederek şunları söyledi: "Yeşilyurt’umuzun daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir ilçe olması için sahada büyük bir özveriyle çalışan siz kıymetli mesai arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Kışın zorlu şartlarına rağmen görevlerini aksatmadan yerine getirerek belediyemizin görünen yüzü ve hizmet kalitesinin en önemli temsilcileri oluyorsunuz. Şehrimizin ve düzenli bir kimliğe sahip olması temizlik ve çevre düzenlemelerine bağlıdır. Belediyemizin bu birimlerinde üstün hizmet aşkıyla görevini başarıyla yerine getiren personellerimizin emeğini her zaman takdirle karşılıyoruz. Temizlikten park ve bahçe hizmetlerine kar küremeden diğer saha hizmetlerinde büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımızın emeğini, gayretini ve çabasını yakından görüyoruz ve takdir ediyoruz. İşine dört elle sarılan bir kadroyla ilçemize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Saha çalışmalarını sürdüren ekiplerimizin ihtiyaç ve eksikliklerinin giderilmesi noktasında her türlü desteği veriyoruz, bundan sonrada aynı iyileştirmeleri devam ettirip, yeni düzenlemelerle birlikte mevcut kapasitemizi güçlendireceğiz."

Başkan Geçit, ayrıca hizmet anlayışlarının vatandaş memnuniyetini esas aldığını belirterek, "Belediye birimlerimizin hep birlikte hareket etmesi, belirleyen plan ve koordinasyonla bu çalışmaları sürdürmesi bizim için ayrı bir önem taşıyor. Belediye olarak bu noktasında önemli mesafe aldık, tüm çalışmalarımızı dayanışma içerisinde, birlik ve beraberlikle sürdürüyoruz. Yardımlaşma ve dayanışma ile hemşerilerimize hizmet ediyoruz. Bundan sonrada aynı anlayışla çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Program sonunda Başkan Geçit, personele kolaylıklar dileyerek belediye olarak çalışanların her zaman yanında olduklarını vurguladı ve emek ile alın terinin karşılığının hep takdirle anılacağını belirtti.

BAŞKAN GEÇİT’TEN SAHADA GÖREV YAPAN PERSONELLERE MORAL ZİYARETİ