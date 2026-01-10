Ayhan Gider'den 10 Ocak Mesajı: Gazetecilik Şehrin Hafızasıdır

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü mesajında gazeteciliğin şehir hafızası ve toplumsal rolünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 14:04
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 14:04
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basın emekçilerinin şehir ve toplum için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Milletvekili Gider, basın mensuplarının fedakârlığını ve sorumluluğunu şu sözlerle ifade etti:

"Değerli basın mensubu arkadaşlarım, kıymetli dostlar; gazetecilik, sadece bir haber aktarma işi değil; şehrin hafızasını tutma ve toplumsal meselelere yön verme sanatıdır. Günün ilk ışıklarından gece yarısına kadar, Çanakkale’mizin her bir köşesinde verdiğiniz o görünmez emeğin, şehrimizin ortak aklına sunduğu katkı her türlü takdirin üzerindedir" dedi.

Gider, mesajına şöyle devam etti:

"Sizler; kamuoyunun doğru bilgiye ulaşma hakkının sahadaki en güçlü temsilcilerisiniz. Bizlerin de en yakın mesai arkadaşları olarak, objektif bakış açınızla ve yapıcı eleştirilerinizle siyasetin ve toplumun dinamizmine güç katıyorsunuz. Emekle yoğrulan, her satırında bir gayret barındıran bu değerli mesleğin tüm paydaşlarının yanındayız. Bu vesileyle, kalemini ve kamerasını memleketimiz için kullanan, mesleki ilkelerinden ödün vermeden gece gündüz çalışan tüm gazeteci dostlarımı tebrik ediyorum. Şehrimizin sesini dünyaya duyurduğunuz nice başarılı yıllarınız olsun."

Gider, mesajında gazetecilerin doğru bilgiye erişim hakkındaki rolünü ve toplum üzerindeki olumlu etkilerini bir kez daha vurgulayarak, basın çalışanlarına teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

