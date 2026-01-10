Ayhan Gider'den 10 Ocak Mesajı: Gazetecilik Şehrin Hafızasıdır

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü açıklaması

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, basın emekçilerinin şehir ve toplum için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Milletvekili Gider, basın mensuplarının fedakârlığını ve sorumluluğunu şu sözlerle ifade etti:

"Değerli basın mensubu arkadaşlarım, kıymetli dostlar; gazetecilik, sadece bir haber aktarma işi değil; şehrin hafızasını tutma ve toplumsal meselelere yön verme sanatıdır. Günün ilk ışıklarından gece yarısına kadar, Çanakkale’mizin her bir köşesinde verdiğiniz o görünmez emeğin, şehrimizin ortak aklına sunduğu katkı her türlü takdirin üzerindedir" dedi.

Gider, mesajına şöyle devam etti:

"Sizler; kamuoyunun doğru bilgiye ulaşma hakkının sahadaki en güçlü temsilcilerisiniz. Bizlerin de en yakın mesai arkadaşları olarak, objektif bakış açınızla ve yapıcı eleştirilerinizle siyasetin ve toplumun dinamizmine güç katıyorsunuz. Emekle yoğrulan, her satırında bir gayret barındıran bu değerli mesleğin tüm paydaşlarının yanındayız. Bu vesileyle, kalemini ve kamerasını memleketimiz için kullanan, mesleki ilkelerinden ödün vermeden gece gündüz çalışan tüm gazeteci dostlarımı tebrik ediyorum. Şehrimizin sesini dünyaya duyurduğunuz nice başarılı yıllarınız olsun."

Gider, mesajında gazetecilerin doğru bilgiye erişim hakkındaki rolünü ve toplum üzerindeki olumlu etkilerini bir kez daha vurgulayarak, basın çalışanlarına teşekkür etti.

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLİ AYHAN GİDER, 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ İÇİN, "KALEMİNİ VE KAMERASINI MEMLEKETİMİZ İÇİN KULLANAN, MESLEKİ İLKELERİNDEN ÖDÜN VERMEDEN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN TÜM GAZETECİ DOSTLARIMI TEBRİK EDİYORUM" DEDİ.