YRP Kayseri İl Divan Toplantısı'na Cemil Colak Katıldı

Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri İl Divan Toplantısı, YRP Genel Başkan Yardımcısı Cemil Colak ile YRP Kayseri İl Başkanı Ali Özcan başta olmak üzere parti üyelerinin katılımıyla Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Ali Özcan, meclisten çıkan bütçe ve ekonomik tablodaki sıkıntılara dikkat çekti. Özcan, "2026 yılın için meclisten çıkan bir bütçe var. Faiz bütçesi oluşturulmuş. 20 trilyon öngörülen bütçenin 3 trilyonu şimdiden faize gönderilmiş gözüküyor. Genel Başkanımızın dediği gibi dostlar biz size son kez milli görüş gömleğini giydirmek istedik. Kabul etmediniz. Kemer sıkmakla kemerde delik kalmadı. Diş sıkmakla ağzımızda diş kalmadı. Artık vatandaş sizden sadece sandık istiyor" dedi.

YRP Genel Başkan Yardımcısı Cemil Colak da meclisteki cari açıklar ve vatandaşın ekonomik durumuna vurgu yaptı: "Ne mutlu Allah rızası için çalışanlara, hizmet edenlere. Meclisteki cari açıkları gördünüz. Vatandaşın cebinin durumunu gördünüz. Herkes kredi kartlarına, bankalara, faizlere borçlu. Tamamen vergiyle düzeltilmeye çalışılan bir ekonomi var."

Asgari ücret konusuna da değinen Colak, "Asgari ücret 28 bin 75 TL oldu. Bunun neyini konuşalım. Biz asgari ücrete 45 bin TL istedik. Bu bir lütuf değil. Bu istediğimiz miktar ayakta durmanın gerekçesiydi" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

YENİDEN REFAH PARTİSİ (YRP) KAYSERİ İL DİVAN TOPLANTISI YRP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI CEMİL COLAK’IN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.