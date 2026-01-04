DOLAR
Trump'tan Delcy Rodriguez'e sert uyarı: 'Doğruyu yapmazsa Maduro'dan ağır bedel ödeyecek'

Trump, Venezuela'nın geçici lideri Delcy Rodriguez'i tehdit etti; Grönland için 'kesinlikle ihtiyacımız var' açıklamasını yineledi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 21:36
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 21:36
Trump'tan Delcy Rodriguez'e sert uyarı: "Eğer doğru olanı yapmazsa, çok ağır bir bedel ödeyecek"

ABD Başkanı tehdit ve Grönland çıkışıyla gündemde

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i hedef alan sert ifadeler kullandı. Trump, ABD basınına verdiği röportajda Rodriguez için, "Eğer doğru olanı yapmazsa, çok ağır bir bedel ödeyecek, muhtemelen Maduro’dan daha ağır bir bedel" dedi.

Trump ayrıca, Venezuela'nın ABD müdahalesine maruz kalan son ülke olmayabileceğini ifade etti.

Diğer yandan Trump, daha önce tepki çeken Grönland açıklamalarını yeniden gündeme taşıdı. "Grönland’a kesinlikle ihtiyacımız var" diyen Trump, Danimarka'ya ait olan adanın "Rus ve Çin gemileriyle çevrili" olduğunu iddia etti.

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

