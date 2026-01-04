Trump'tan Delcy Rodriguez'e sert uyarı: 'Doğruyu yapmazsa Maduro'dan ağır bedel ödeyecek'

Trump'tan Delcy Rodriguez'e sert uyarı: "Eğer doğru olanı yapmazsa, çok ağır bir bedel ödeyecek"

ABD Başkanı tehdit ve Grönland çıkışıyla gündemde

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'nın geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'i hedef alan sert ifadeler kullandı. Trump, ABD basınına verdiği röportajda Rodriguez için, "Eğer doğru olanı yapmazsa, çok ağır bir bedel ödeyecek, muhtemelen Maduro’dan daha ağır bir bedel" dedi.

Trump ayrıca, Venezuela'nın ABD müdahalesine maruz kalan son ülke olmayabileceğini ifade etti.

Diğer yandan Trump, daha önce tepki çeken Grönland açıklamalarını yeniden gündeme taşıdı. "Grönland’a kesinlikle ihtiyacımız var" diyen Trump, Danimarka'ya ait olan adanın "Rus ve Çin gemileriyle çevrili" olduğunu iddia etti.

