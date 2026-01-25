Yunus Emre Kapalı Spor Salonu Eskişehir'de Açıldı — Bakan Osman Aşkın Bak'tan 'Türkiye Yüzyılı' Vurgusu

Yunus Emre Kapalı Spor Salonu Eskişehir'de açıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eskişehir'de düzenlenen Yunus Emre Kapalı Spor Salonu Açılış Töreni'ne katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; Anadolu Üniversitesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tanıtım filmleri izlendi, dualar eşliğinde kurdele kesildi ve ardından temsili spor müsabakaları gerçekleştirildi.

Açılışta Bakan Bak'ın mesajı

Bakan Bak konuşmasında Eskişehir'i spor şehri olarak gördüklerini belirterek, tesisin gençler ve sporcular için inşa edildiğini söyledi. Konuşmasında, "Hep beraber güçlü Türkiye için, Türkiye Yüzyılı’nda gençliğin yüzü olarak, sporun yüzü olarak çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Bak, Cumhurbaşkanı'nın spora verdiği önem ve yapılan yatırımlarla Türkiye'de bir spor tesisi devriminin yaşandığını vurguladı; UEFA ve FIFA standartlarında yaklaşık 40 stadyum, kapalı spor salonları ve yüzme havuzları yapıldığını anlattı. Anadolu Üniversitesi ile işbirliğiyle tamamlanan bu salonun da Eskişehir'e, üniversiteye ve gençlere kazandırıldığını söyledi.

Bakan, üniversite yıllarından bir anekdot paylaşarak İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki eski salondan, o dönemde antrenmanları izlediği basketbolculardan Zeki Tosun, Levent Topsakal ve Harun Erdenay bağlantılı hatırlardan söz etti.

Sporun gençlik sorunlarına çözüm olduğuna dikkat çekerek obezite, dijital bağımlılık, uyuşturucu, içki, kötü alışkanlıklar ve kumar gibi risklerle mücadelenin en etkin aracının spor olduğunu belirtti ve "herkesi spora davet ediyoruz" dedi.

Yatırım ve barınma açıklamaları

Bakan Bak, Eskişehirspor'a destek mesajı verip şehrin spor altyapısını güçlendireceklerini söyledi. Konuşmasında "Bu yıl üç bin kişilik bir yurdun da temelini atıp başlayacağız" ifadelerini kullandı. Ayrıca Kredi Yurtlar Kurumu hakkında, "1 milyon yatak kapasitesiyle üniversitede okuyan gençlerimize barınma imkanı sağlıyoruz. 1 milyon sabah kahvaltısı ücretsiz, akşam yemeği ücretsiz. Dünyada bunu yapan başka bir ülke yok" dedi.

Bakan, Anadolu Üniversitesi rektörüne ve emeği geçenlere teşekkür ederek, tesisin halk ve sporculara açık olduğunu; Güçlü Türkiye ve Türkiye Yüzyılı hedeflerinde sporu ve gençliği ön planda tutmaya devam edeceklerini vurguladı.

Vali Erdinç Yılmaz'ın değerlendirmesi

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir'in yeraltı zenginlikleri, sanayisi ve "ilk"leriyle Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu, üç üniversite ve yaklaşık yetmiş bin öğrencisiyle kentin bir kültür, eğitim ve gençlik merkezi olduğunu söyledi. Vali Yılmaz, "Eskişehir denilince akla gelen ilk gurur nişanesi şüphesiz Eskişehirspor’dur" diyerek Eskişehirspor ve taraftara övgüde bulundu.

Yılmaz, açılan kapalı spor salonunun gençlere modern bir yuva olacağını, amaçlarının Eskişehir'den olimpiyat şampiyonları çıkaracak bir ekosistemi canlı tutmak olduğunu belirtti ve başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Osman Aşkın Bak olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in hedefleri

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Yunus Emre Spor Salonu'nun öğrencilerin spora erişimini kolaylaştıracağını, sağlıklı yaşam kültürünü güçlendireceğini ve kampüs yaşamını nitelikli hale getireceğini söyledi. 2025 yılı içinde öğrencilerin 19 ulusal branşta 34 madalya kazandığını, uluslararası müsabakalarda ise 13 madalya getirildiğini ve yıl içinde 173 farklı sportif faaliyet gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Rektör Adıgüzel, bu yeni tesisle lisanslı sporcu sayısını artırmayı ve şehre, ülkeye yeni madalyalar kazandıracak yetenekleri yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nı "Yunus Emre Yılı" ilan ettiklerini, tesisin isminin Yunus Emre Spor Salonu olmasının ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Yunus Emre Kapalı Spor Salonunun açılışıyla Eskişehir'de spor altyapısına önemli bir katkı daha sağlanmış oldu; tesisin gençlerin gelişimine ve şehirde spor kültürünün güçlenmesine olumlu katkı yapması bekleniyor.

