Bakan Bayraktar: Gabar'da enerjide tam bağımsızlık hedefi

Bakan Bayraktar, Şırnak Gabar’da bin 820 metre rakımda Şehit Aybüke Yalçın-70 Kuyusu görüntüsünü paylaşarak enerjide tam bağımsızlık hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 19:51
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 19:51
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar'daki saha çalışmalarına ilişkin açıklama ve görüntü paylaşımı yaptı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesapları üzerinden Şehit Aybüke Yalçın-70 Kuyusu'na ait görüntüyü paylaştı. Paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için zorlu zirvelere çıkıyor, yerli kaynaklarımızı arama ve üretim çalışmalarına devam ediyoruz. Şırnak Gabar’da, bin 820 metre rakımda, dondurucu soğuğa ve kış şartlarına rağmen enerjide tam bağımsızlık hedefimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

