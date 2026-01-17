Bakan Bayraktar: Gabar'da enerjide tam bağımsızlık hedefi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak Gabar'daki saha çalışmalarına ilişkin açıklama ve görüntü paylaşımı yaptı.

Paylaşımda öne çıkanlar

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesapları üzerinden Şehit Aybüke Yalçın-70 Kuyusu'na ait görüntüyü paylaştı. Paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için zorlu zirvelere çıkıyor, yerli kaynaklarımızı arama ve üretim çalışmalarına devam ediyoruz. Şırnak Gabar’da, bin 820 metre rakımda, dondurucu soğuğa ve kış şartlarına rağmen enerjide tam bağımsızlık hedefimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Bakan Bayraktar: "Gabar’da enerjide tam bağımsızlık hedefimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"