Özgür Özel: Emekli Maaşını 20 bin TL'den 28 bin TL'ye Çıkarmak Muhalefetin Elinde

Hatay mitingi ve TBMM'ye önerge

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde düzenlenen mitingde emekli maaşlarına ilişkin adımları ve TBMM'ye sunacakları önergeyi açıkladı.

Özel, 20 bin TL olarak açıklanan emekli maaşının iyileştirilmesi için önümüzdeki hafta TBMM’ye önerge vereceklerini söyledi.

Konuşmasında şunları söyledi: "20 bin TL’yi bir asgari ücrete, 28 bin TL’ye çıkarmak muhalefetin ellerinde".

Özel, geçmiş süreci de anlattı: "Bölge milletvekillerimiz bu hafta buradaydı ama parti 10 gündür emekliler için meclisi terk etmiyor. Mecliste emekliler için eylem yapıyor. 18 bin 975 getirmişler, olmaz dedik ve eyleme geçtik. Bin 62 TL daha verdiler komisyonda 20 bin TL yaptık, bu parayla geçinirler diyorlar."

CHP Genel Başkanı, tüm partilere çağrı yaparak, bu tutuma ilişkin partilerin ortak değerlendirmesini paylaştı: "Buradan bütün partilere bir kez daha samimi çağrımı yapıyorum. Bu gün emekliye verilen bu 20 bin TL'ye Cumhuriyet Halk Partisi sefalet ücreti diyor. DEM Parti sefalet ücreti diyor. Yeni Yol grubu, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi sefalet ücreti diyor. En nihayetinde sayın Bahçeli de sefalet ücreti dedi."

Özel, TBMM'de görüşme sırasında iyileştirme önergesi vereceklerini belirterek, partilerin liderlerinin sözlerine uyarsa CHP'nin eksiksiz salonda olacağını söyledi: "Eğer herkes sözünü tutarsa, genel başkanların sözüne parti grupları uyarsa bizim partimiz eksiksiz olarak salonda yer alacak. En önemli mazeretler hariç, Allah’tan engel çıkmadıktan sonra hep birlikte oradayız."

CHP lideri, muhalefetle birlikte hareket etmelerinin 300'ü aşacağını vurguladı ve emeklilere uyarıda bulundu: "AK Parti ve MHP’nin milletvekilleri 300’den fazla her şeyi engelliyorlar. Ama bu kez; CHP, DEM, Yeni Yol ve MHP toplandığında 300’den fazla. Yani 20 bin TL’yi bir asgari ücrete, 28 bin TL’ye çıkarmak muhalefetin ellerinde, MHP ile birlikte. Buradan emeklilere sesleniyorum, o oturumu iyi izleyin. Kim arkanızda duruyor, kim oy veriyor ve kim oy vermiyor görün. Emekliye oy vermeyene artık Hatay’da selam vermeyin" dedi.

