Erdoğan'ın Mesajı Net: Malatya Milletvekili Ölmeztoprak'tan Nusaybin Bayrak Tepkisi

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Erdoğan'ın mesajlarını gençlerle izlediklerini, Nusaybin'deki bayrak saldırısını kınadı ve devletin kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 16:14
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 16:14
Erdoğan'ın Mesajı Net: Malatya Milletvekili Ölmeztoprak'tan Nusaybin Bayrak Tepkisi

Erdoğan'ın Mesajı Net: Malatya Milletvekili Ölmeztoprak'tan Nusaybin Bayrak Tepkisi

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını Malatya Gençlik Kolları ile birlikte takip ettiklerini belirtti. Ölmeztoprak, Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonuna ilişkin mesajlarının gençler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı’nın güvenlik ve terör vurgusu

Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayrak hassasiyeti, sınır güvenliği ve terörle mücadele konusundaki net tavrının devletin tavizsiz duruşunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Konuşmaların, özellikle ülke güvenliği ve sınır hattındaki gelişmeler açısından yakından izlendiğini aktardı.

Provokasyonlara karşı uyarı ve birlik mesajı

Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıfta bulunarak, toplumun hiçbir kesiminin endişeye kapılmaması gerektiğini, Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayaktayken dışarıda başka bir haminin aranmasına gerek olmadığını vurguladığını aktardı. Ölmeztoprak, Erdoğan'ın birlik vurgusunu şöyle özetledi: "Türklerin, Kürtlerin ve Arapların tarih boyunca olduğu gibi tek yürek halinde hareket ederek bölgenin sorunlarını birlikte çözeceği" ve milletin birleştirici değerlerinin iman, inanç, ezan, kitap, peygamber ve mukaddesat olduğunu belirtti.

Nusaybin'deki bayrak saldırısına sert tepki

Milletvekili Ölmeztoprak, Nusaybin sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen Türk bayrağına yönelik saldırıyı sert bir dille kınadı. Ölmeztoprak, bayrağın bağımsızlığın simgesi ve şehitlerin emaneti olduğunu vurgulayarak, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu ve olayı planlayan ile gerçekleştirenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.

Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayrağa yönelik saldırılarla ilgili sözlerini aktarırken devletin kararlılığını şu ifadelerle dile getirildiğini hatırlattı: "Bayrağımıza uzanan o kirli elleri muhakkak bulacak, bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız".

Gençlerle Mecliste

Ölmeztoprak, Malatya Gençlik Kolları Teşkilatı'nı Gazi Meclis'te misafir ederek grup toplantısında gençlerle birlikte olmanın önemine dikkat çekti. Gençlerin siyasetin ve ülkenin geleceğindeki sorumluluğunu vurgulayan Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençliği merkeze alan yaklaşımının teşkilatlar tarafından güçlü karşılık bulduğunu belirtti.

AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK, MALATYA GENÇLİK KOLLARI TEŞKİLATI’NI...

AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK, MALATYA GENÇLİK KOLLARI TEŞKİLATI’NI GAZİ MECLİS’TE MİSAFİR ETTİ.

AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK, MALATYA GENÇLİK KOLLARI TEŞKİLATI’NI...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yerlikaya Ezidi Temsilcilerini Kabul Etti — Diyalog ve Kapsayıcı Devlet Vurgusu
2
Hakan Fidan: Barış Kurulu, Farklı Görüşleri Uyumlaştırma Yeri
3
Uraloğlu: TÜRASAŞ, Hidrojen Yakıtlı Tren Projesinde Prototip Merkezi Olacak
4
Sarıgöl'ün Talepleri Ankara'ya Taşındı: AK Parti Heyeti TBMM'de
5
Ferdi Çokkeser’ten Toroslar Belediyesi’ne Sert Tepki: "Üretici Aleyhine Karar Alındı"
6
Başkan Gündüz: Cumhurbaşkanımız Dünyaya Yön Veren Küresel Liderdir
7
Yılmaz Tunç: Erdoğan krizlerde dengeyi, kaosta adaleti temsil ediyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları