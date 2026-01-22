Erdoğan'ın Mesajı Net: Malatya Milletvekili Ölmeztoprak'tan Nusaybin Bayrak Tepkisi

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını Malatya Gençlik Kolları ile birlikte takip ettiklerini belirtti. Ölmeztoprak, Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonuna ilişkin mesajlarının gençler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı’nın güvenlik ve terör vurgusu

Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayrak hassasiyeti, sınır güvenliği ve terörle mücadele konusundaki net tavrının devletin tavizsiz duruşunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Konuşmaların, özellikle ülke güvenliği ve sınır hattındaki gelişmeler açısından yakından izlendiğini aktardı.

Provokasyonlara karşı uyarı ve birlik mesajı

Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıfta bulunarak, toplumun hiçbir kesiminin endişeye kapılmaması gerektiğini, Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayaktayken dışarıda başka bir haminin aranmasına gerek olmadığını vurguladığını aktardı. Ölmeztoprak, Erdoğan'ın birlik vurgusunu şöyle özetledi: "Türklerin, Kürtlerin ve Arapların tarih boyunca olduğu gibi tek yürek halinde hareket ederek bölgenin sorunlarını birlikte çözeceği" ve milletin birleştirici değerlerinin iman, inanç, ezan, kitap, peygamber ve mukaddesat olduğunu belirtti.

Nusaybin'deki bayrak saldırısına sert tepki

Milletvekili Ölmeztoprak, Nusaybin sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen Türk bayrağına yönelik saldırıyı sert bir dille kınadı. Ölmeztoprak, bayrağın bağımsızlığın simgesi ve şehitlerin emaneti olduğunu vurgulayarak, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu ve olayı planlayan ile gerçekleştirenlerin hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.

Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayrağa yönelik saldırılarla ilgili sözlerini aktarırken devletin kararlılığını şu ifadelerle dile getirildiğini hatırlattı: "Bayrağımıza uzanan o kirli elleri muhakkak bulacak, bunun hesabını o hainlerden mutlaka soracağız".

Gençlerle Mecliste

Ölmeztoprak, Malatya Gençlik Kolları Teşkilatı'nı Gazi Meclis'te misafir ederek grup toplantısında gençlerle birlikte olmanın önemine dikkat çekti. Gençlerin siyasetin ve ülkenin geleceğindeki sorumluluğunu vurgulayan Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençliği merkeze alan yaklaşımının teşkilatlar tarafından güçlü karşılık bulduğunu belirtti.

AK PARTİ MALATYA MİLLETVEKİLİ İNANÇ SİRAÇ KARA ÖLMEZTOPRAK, MALATYA GENÇLİK KOLLARI TEŞKİLATI’NI GAZİ MECLİS’TE MİSAFİR ETTİ.