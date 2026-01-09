Bakan Fidan, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini’yi Ankara’da Kabul Etti

Resmi Kabul

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini’yi Ankara’da kabul etti.

Görüşme, iki taraf arasında resmi temas kapsamında gerçekleşti ve taraflardan yapılan açıklamalarda kabulün gerçekleştiği bildirildi.

