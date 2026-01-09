Bakan Fidan, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini’yi Ankara’da Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini’yi Ankara'da kabul etti.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 19:39
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 19:39
Bakan Fidan, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini’yi Ankara’da Kabul Etti

Bakan Fidan, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini’yi Ankara’da Kabul Etti

Resmi Kabul

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini’yi Ankara’da kabul etti.

Görüşme, iki taraf arasında resmi temas kapsamında gerçekleşti ve taraflardan yapılan açıklamalarda kabulün gerçekleştiği bildirildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YAKIN DOĞU'DAKİ FİLİSTİN MÜLTECİLERİNE YARDIM VE...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YAKIN DOĞU'DAKİ FİLİSTİN MÜLTECİLERİNE YARDIM VE BAYINDIRLIK AJANSI (UNRWA) GENEL KOMİSERİ PHİLİPPE LAZZARİNİ’Yİ KABUL ETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Fidan, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini’yi Ankara’da Kabul Etti
2
Türkiye-Endonezya Ankara Zirvesi: Fidan, Sugiono ve Güler'den Kritik Mesajlar
3
Abdullah Güler: 2026'da En Düşük Emekli Maaşı Yüzde 18,48 Artışla 20 Bin TL
4
Aralık'ta Rekor Liman Elleçlemesi: 49,8 Milyon Ton
5
Taşköprü Başkanı Arslan, Bakan Ersoy’a Pompeipolis için destek talep etti
6
Hakan Fidan: SDG 10 Mart Mutabakatına Uyarak Yükümlülüklerini Hemen Yerine Getirmeli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları