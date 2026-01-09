Bakan Memişoğlu: 72 Branşın 69’una Aynı Gün Randevu Veriyoruz

Susurluk Devlet Hastanesi'nin açılışı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir’in Susurluk ilçesinde yapımı tamamlanan Susurluk Devlet Hastanesinin açılış törenine katıldı. 17 bin metrekarelik alana kurulu olan hastanenin 65 yataklı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakan Memişoğlu, hastanenin yatak düzenini anlatırken şunları söyledi: "Burası, 65 yataklı 17 bin metrekarelik bir eser. Çünkü 65 yatağın her bir metrekaresi, yaklaşık 270 metrekare, tek bir yatağa düşüyor. Bu hastanenin bütün yatakları tek kişilik, çift kişilik, tuvaletli, banyolu, televizyonlu buzdolaplı."

Bakanın değerlendirmeleri

Memişoğlu, hastanelerde sunulan hizmetlerin medeni ve insani standartlara ulaştığını vurgulayarak 2002 öncesindeki çok kişilik oda uygulamalarına atıfta bulundu. Sözlerine şunları ekledi:

"Şu anda Türkiye’de 271 bin hasta yatağında senede 1 milyar kez insanlara hizmet veriliyor, 48 binin üzerinde yoğun bakımı olan, 1,5 milyon sağlık çalışanımızla dünyanın en iyi sağlık hizmetini veriyoruz."

Bakan, bu gelişmelerin liderlik ve yatırımlar sayesinde gerçekleştiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atıf yaptı ve ülkenin dış politikası ile güven ortamına değindi: "Bugün baktığımız zaman etrafımıza ateşten çember var. Hepimiz güvende, aynı zamanda geleceğe daha iyi, umutlu bakan bir medeniyeti, ülkeyi yaşıyoruz."

Randevu ve sağlık hizmeti kapasitesi

Memişoğlu, Türkiye'deki sağlık hizmeti erişimine dair önemli veriler paylaştı: "Türkiye’de her bir vatandaş bugün 12 kez sağlık hizmeti alıyor. Bugün OECD ortalaması 6 bile değil bazı ülkelerde. Bazı çok gelişmiş gördüğümüz ülkelerde insanlar, bırakın ameliyat olmayı, uzman hekime görünmek için 6 ay randevu bekliyor. Biz, 72 branşın 69’una aynı gün randevu veriyoruz."

Bakan ayrıca sağlıkta üretime yönelik adımları vurguladı: "Sadece sağlık hizmeti vermek için değil, aynı zamanda sağlıkta yeni şeyler söyleyip, bundan sonra birçok malzemesini, cihazını, ilacını üretmek için çalışmaya başladık. Dünyaya sağlığın teknolojisini, sağlığın bilimini üretmek için de çalışıyoruz."

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) kapasitesine de değinen Memişoğlu, "Bugün sadece bir günde 3 milyon kez insanlarımıza bakabilen, MHRS ile sadece bir günde 1,7 milyon insana hastaneden randevu verebilen bir kapasiteye sahibiz" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Tören ve katılımcılar

Törende AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da konuştu. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın duasının ardından kurdele kesildi. Bakan Memişoğlu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir ile birlikte hastaneyi gezdi.

