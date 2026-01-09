Türkiye-Endonezya Ankara Zirvesi: Fidan, Sugiono ve Güler'den Kritik Mesajlar

Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı Ankara'da Yapıldı

Ankara'da gerçekleştirilen "Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı" sonrası delegasyonlar önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Genelkurmay Başkanı katıldı.

Stratejik İş Birliği ve Ekonomi Hedefleri

Bakan Hakan Fidan, Türkiye ile Endonezya ilişkilerinin liderlerin güçlü iradesi doğrultusunda stratejik boyutta ele alındığını ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kararlarının takibinin yapıldığını belirtti. Fidan, ikili ticaret hacmini 10 milyar dolar seviyesine çıkarmakta kararlı olduklarını vurgulayarak, "Müteahhitlik, enerji, sağlık ve helal gıda alanlarında stratejik iş birliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fidan ayrıca çok taraflı platformlardaki iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "İİT, G20 ve D8 gibi platformlarda birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi ve Türkiye'nin Asya Pasifik'e yönelik bütüncül misyonunu Yeniden Asya girişimiyle şekillendirdiğini aktardı.

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Endonezya'nın bu yıl D8 dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlatıp platformu "daha somut ekonomik iş birliklerinin geliştirileceği bir platform" haline getirme hedefini paylaştı. Sugiono, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk heyetini Jakarta'da düzenlenecek zirvede görmek istediklerini belirtti ve "Endonezya’nın da somut bir Asya-Türkiye iş birliğini görmek konusunda özellikle ekonomi alanında çok büyük bir hevesi ve isteği var" şeklinde konuştu.

Gazze, Çok Taraflı Mekanizmalar ve Bölgesel Konular

Fidan, Türkiye ve Endonezya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi tarafından oluşturulan temas grubunda birlikte yer aldığını hatırlatarak, Gazze konusunda son iki yılda yakın ve etkili iş birliği yürütüldüğünü söyledi. "İslam ülkeleri kendi bölgelerine ait sorunlarıyla ilgili konuları ele almada gerekli inisiyatifi, cesareti, çabayı, samimiyeti gösterilerse gerçekten mesafe kaydedebiliyorlar" diye konuşan Fidan, Miami'de katıldığı toplantıyla ilgili bilgi paylaşımlarının devam ettiğini bildirdi.

Toplantıda ayrıca Yemen, Somali, Sudan ve Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Suriye, Terörle Mücadele ve SDG

Suriye'deki gelişmelerin yakından takip edildiğini aktaran Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşmeleri işaret ederek, "Suriye’de kamu düzeninin sağlanması halkın refahı ve huzuru açısından fevkalade önemli. Terörle mücadelenin en iyi şekilde devam etmesi gerekiyor. SDG’nin de 10 Mart mutabakatına uyup bir an önce üzerine düşen yükümlülükleri getirmesini bekliyoruz" dedi.

Savunma İş Birliği ve Güvenlik

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, toplantıda savunma, güvenlik, savunma sanayi ve küresel güvenlik iş birliği başlıklarının kapsamlı biçimde ele alındığını belirtti. Güler, uluslararası güvenlik ortamının giderek daha karmaşıklaştığını vurgulayarak, "Küresel barış ve istikrarın ancak yakın diyalog ve çok taraflı mekanizmaların güçlendirilmesiyle sağlanabileceğini" ifade etti.

Güler, mevcut savunma ve savunma sanayi iş birliğinin somut projeler ve uzun vadeli ortaklıklarla ileri taşınması konusunda mutabık kalındığını söyleyerek, "Türkiye ve Endonezya arasında gün geçtikçe derinleşen ve zenginleşen iş birliği, savunma, askeri ve güvenlik konuları dahil olmak üzere geniş bir yelpazede iki ülkenin de ortak yarar ve beklentilerine hizmet edecek bir nitelik taşımaktadır" dedi. Ayrıca Suriye ile ilgili değerlendirmesinde, "Suriye’nin güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak görüyoruz" ifadesini kullandı.

Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin ise savunma alanında kısa süre içinde bir çalışma grubu kurulacağını, savunma sanayinde ileri teknoloji iş birlikleri yapılacağını ve bunun içinde savaş uçağı teknolojilerinin de yer alacağını belirterek, iş birliğini en kısa sürede başlatma niyetinde olduklarını açıkladı.

Sonuç olarak, toplantı iki ülke arasında ekonomi, savunma ve çok taraflı platformlarda artan bir yakınlaşma ve somut iş birlikleri hedefiyle tamamlandı.

