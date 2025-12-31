Bakan Göktaş: Aile ve Nüfus 10 Yılı ile Aileyle Büyüyen Güçlü Türkiye

Bakan Göktaş'tan 2025 Aile Yılı ve 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' Mesajı

"2025 Aile Yılı bizim için bir yıldan çok daha fazlası, geleceğe dair güçlü bir vizyonun ilanı oldu. Ülkemizin dört bir yanında kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerimiz başta olmak üzere her bir vatandaşımıza; her bir şehre, her bir mahalleye dokunduk. Kapsayıcı ve aileyi merkeze alan sosyal devlet anlayışımızla hizmet ağımızı büyüttük, gönüllere misafir olduk. Bu anlamlı yolculukta bir yılı daha geride bıraktık. Yeni yılın ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde Aile ve Nüfus 10 Yılı’nda aileyle büyüyen güçlü Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz."

