Bakan Göktaş: Aile ve Nüfus 10 Yılı ile Aileyle Büyüyen Güçlü Türkiye

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı'nın güçlü bir vizyon olduğunu belirterek 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' kapsamında aileyle büyüyen Türkiye için çalışacaklarını açıkladı.

Bakan Göktaş'tan 2025 Aile Yılı ve 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından 2025 Aile Yılı'na ve yeni yıla ilişkin bir değerlendirme paylaştı.

Vizyon: Bir Yıldan Fazlası

Göktaş, 2025 Aile Yılı'nın bir yıldan çok daha fazlası olduğunu; bunun geleceğe dair güçlü bir vizyonun ilanı olduğunu vurguladı.

Paylaşımında ülke genelinde kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerimiz başta olmak üzere her vatandaşımıza; her şehre, her mahalleye dokunduklarını; kapsayıcı ve aileyi merkeze alan sosyal devlet anlayışıyla hizmet ağını büyüttüklerini belirtti.

"2025 Aile Yılı bizim için bir yıldan çok daha fazlası, geleceğe dair güçlü bir vizyonun ilanı oldu. Ülkemizin dört bir yanında kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerimiz başta olmak üzere her bir vatandaşımıza; her bir şehre, her bir mahalleye dokunduk. Kapsayıcı ve aileyi merkeze alan sosyal devlet anlayışımızla hizmet ağımızı büyüttük, gönüllere misafir olduk. Bu anlamlı yolculukta bir yılı daha geride bıraktık. Yeni yılın ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde Aile ve Nüfus 10 Yılı’nda aileyle büyüyen güçlü Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz."

Göktaş, yeni yılın ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

