Fesa'da Kaymakamlık Binasına Saldırı: 4 Gözaltı, 3 Polis Yaralı

Fars eyaletine bağlı Fesa ilçesinde, hayat pahalılığı ve yüksek enflasyona karşı düzenlenen protestolar sırasında kaymakamlık binasına yönelik bir saldırı gerçekleşti.

Fesa Başsavcısı Hamed Ostovar açıklamasında, eylemcilerin kaymakamlık binasının camları ile giriş kapısını tahrip ettiğini, olayda 3 polis memurunun yaralandığını ve 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcının Açıklaması

Ostovar, ilçede bir kişinin hayatını kaybettiği yönündeki iddiaları 'Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bazı çevrelerin kasıtlı olarak bu tür iddiaları gündeme getirdiğini görüyoruz.' sözleriyle yalanladı. Ayrıca, kaymakamlık binasına saldıran eylemcilerin ilçe sakini olmadığı, farklı şehirlerden geldiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Görüntüler ve Müdahale

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kaymakamlık binası önünde ateş yakarak toplanan eylemcilerin giriş kapısına saldırdığı, güvenlik güçlerinin ise kalabalığı dağıtmak için müdahalede bulunduğu görüldü.

