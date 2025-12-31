DOLAR
42,96 -0,08%
EURO
50,52 -0,06%
ALTIN
5.981,31 0,34%
BITCOIN
3.776.919,25 -0,01%

Fesa'da Kaymakamlık Binasına Saldırı: 4 Gözaltı, 3 Polis Yaralı

Fars'ın Fesa ilçesinde hayat pahalılığı protestosunda kaymakamlık binasına saldırı: 4 gözaltı, 3 polis yaralandı; başsavcı iddiaları yalanladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 18:23
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 18:23
Fesa'da Kaymakamlık Binasına Saldırı: 4 Gözaltı, 3 Polis Yaralı

Fesa'da Kaymakamlık Binasına Saldırı: 4 Gözaltı, 3 Polis Yaralı

Fars eyaletine bağlı Fesa ilçesinde, hayat pahalılığı ve yüksek enflasyona karşı düzenlenen protestolar sırasında kaymakamlık binasına yönelik bir saldırı gerçekleşti.

Fesa Başsavcısı Hamed Ostovar açıklamasında, eylemcilerin kaymakamlık binasının camları ile giriş kapısını tahrip ettiğini, olayda 3 polis memurunun yaralandığını ve 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcının Açıklaması

Ostovar, ilçede bir kişinin hayatını kaybettiği yönündeki iddiaları 'Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bazı çevrelerin kasıtlı olarak bu tür iddiaları gündeme getirdiğini görüyoruz.' sözleriyle yalanladı. Ayrıca, kaymakamlık binasına saldıran eylemcilerin ilçe sakini olmadığı, farklı şehirlerden geldiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Görüntüler ve Müdahale

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kaymakamlık binası önünde ateş yakarak toplanan eylemcilerin giriş kapısına saldırdığı, güvenlik güçlerinin ise kalabalığı dağıtmak için müdahalede bulunduğu görüldü.

İran’ın Fars eyaletine bağlı Fesa ilçesinde hayat pahalılığı ve yüksek enflasyona karşı düzenlenen...

İran’ın Fars eyaletine bağlı Fesa ilçesinde hayat pahalılığı ve yüksek enflasyona karşı düzenlenen protestolarda, kaymakamlık binasına yönelik saldırıda 3 polis memuru yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fesa'da Kaymakamlık Binasına Saldırı: 4 Gözaltı, 3 Polis Yaralı
2
Halit Doğan: Samsun 2025'te hizmet ve projelerle büyüdü
3
Erdoğan: 2026'da Laf Değil İş Üreteceğiz — Yeni Yıl Mesajı
4
1315 Yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi Açılışa Hazırlanıyor
5
Kacır ve Yousef Görüştü: Sanayi, Teknoloji ve Yatırımlarda İş Birliği
6
Emine Erdoğan’dan Gazze Çağrısı ve Sıfır Atık Vurgusu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları