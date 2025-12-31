DOLAR
Dr.Ertuğrul Tetik'ten Nazilli Belediyesi'nde Yeni Yıl Kutlaması

Nazilli Belediye Başkanı Dr.Ertuğrul Tetik, 2025 yılının son gününde belediye çalışanlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 20:33
Dr.Ertuğrul Tetik, belediye çalışanlarına yeni yıl kutlaması yaptı

2025 yılının son gününde görev yerlerinde ziyaret

Nazilli Belediye Başkanı Dr.Ertuğrul Tetik, 2025 yılının son gününde birlikte görev yaptığı belediye çalışanlarını görev yerlerinde ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Kutlama ziyaretlerini sosyal medya hesabından paylaşan Nazilli Belediye Başkanı Dr.Ertuğrul Tetik, paylaşımında:

"Belediye hizmet binamızda görev yapan kıymetli personelimizin yeni yılını kutladık. Tüm mesai arkadaşlarıma, sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel yıllar diliyorum"

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

