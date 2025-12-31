Dr.Ertuğrul Tetik'ten Nazilli Belediyesi'nde Yeni Yıl Kutlaması

Dr.Ertuğrul Tetik, belediye çalışanlarına yeni yıl kutlaması yaptı
2025 yılının son gününde görev yerlerinde ziyaret
Nazilli Belediye Başkanı Dr.Ertuğrul Tetik, 2025 yılının son gününde birlikte görev yaptığı belediye çalışanlarını görev yerlerinde ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.
Kutlama ziyaretlerini sosyal medya hesabından paylaşan Nazilli Belediye Başkanı Dr.Ertuğrul Tetik, paylaşımında:
"Belediye hizmet binamızda görev yapan kıymetli personelimizin yeni yılını kutladık. Tüm mesai arkadaşlarıma, sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice güzel yıllar diliyorum"
