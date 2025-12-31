Witkoff, Zelenskiy ve Avrupa Yetkilileriyle Barış Sürecini Görüştü

ABD ve Avrupalı güvenlik danışmanlarıyla yapılan telefon görüşmesinde müzakerelerin pratik adımları masaya yatırıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov ile İngiltere, Fransa ve Almanya’dan yetkililerin katıldığı bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Witkoff, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmeye Almanya Ulusal Güvenlik Danışmanı Günter Sautter, Fransa Ulusal Güvenlik Danışmanı Emmanuel Bonne ve İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell'ın yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump’ın danışmanı ile damadı Jared Kushner'ın da katıldığını bildirdi.

Witkoff görüşmeyle ilgili olarak, "Avrupa’daki barış sürecinde bir sonraki adımların ilerletilmesini ele aldığımız verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik" dedi ve toplantıda müzakerelerin pratik şekilde nasıl ilerletilebileceğine odaklandıklarını belirtti.

Toplantıda özellikle güvenlik garantilerinin güçlendirilmesi, savaşın sona erdirilmesine ve yeniden başlamamasına yönelik etkili çatışma önleme mekanizmalarının geliştirilmesi ile Ukrayna için bir refah paketi üzerinde duruldu. Witkoff, Ukrayna’nın savaş sonrası dönemde başarılı, dirençli ve kalkınabilir hale gelmesi için bu kavramların tanımlanması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine devam edileceğini vurguladı.

Witkoff, görüşmede birçok ayrıntının ele alındığını ve bu önemli çalışmaya ile koordinasyona "daha yeni yılda" da devam edeceklerini ifade etti.

