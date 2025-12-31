DOLAR
Uraloğlu: 2025'te 6 kez toplam, 8 kez transit uçuş rekoru

Bakan Uraloğlu, Esenboğa ziyareti sırasında 2025'te üst üste rekor kırıldığını, 2024-2025 trafik verilerini ve Esenboğa yatırımlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 22:56
Uraloğlu: 2025'te 6 kez toplam, 8 kez transit uçuş rekoru

Uraloğlu: 2025'te 6 kez toplam, 8 kez transit uçuş rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havaalanı Hava Trafik Kontrol Merkezi'ni ziyaret ederek 2024 ve 2025 trafik verilerini paylaştı ve merkezdeki çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyaret ve stratejik konum vurgusu

Ziyaret sırasında bir uçağın pilotu ile irtibata geçerek yolculara hitap eden Uraloğlu, konuşmasına yeni yıl dileğiyle başladı. Esenboğa Hava Trafik Kontrol Merkezi'nin 7 gün 24 saat, 365 gün kesintisiz hizmet vererek Türkiye üzerinden geçen transit ve iç/dış hat hava trafiğini yönettiğini belirtti. Ayrıca Türkiye'nin '4 saatlik uçuş mesafesinde 67 ülkeye ulaşabilen stratejik konumda' olduğunu vurgulayarak 'hava sahamız yeterince yoğun' dedi.

2024 trafik verileri ve artış

Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel gerilimlerin kuzey ve güney rotalarını Türkiye üzerine kaydırdığını ifade eden Uraloğlu, ülkemizde 2024 yılında toplam 519.832 transit trafik kaydedildiğini, 30 Aralık itibariyle 577.763 rakamına ulaşıldığını söyledi. Geçen yıla göre transit geçişlerde yaklaşık %11 artış olduğunu aktaran Uraloğlu, iç ve transitler dahil toplam trafiğin 2024'te 1.672.586 iken 30 Aralık itibarıyla 1.801.804 seviyesine çıkarak yaklaşık %8 artış gösterdiğini belirtti. Günlük trafik sayıların bazen bin 900'lere kadar çıktığını da sözlerine ekledi.

2025'te kırılan rekorlar

Ankara Esenboğa Hava Trafik Kontrol Merkezi'nin Avrupa'da lider konumda olduğunu vurgulayan Uraloğlu, merkez çalışanlarının 'biz dünyanın en iyisiyiz' iddiasını tebrik ettiğini söyledi. Uraloğlu, '2025 yılında üst üste 6 kez toplam trafik, 8 kez transit uçuş rekoru kırdık' diyerek, 31 Ağustos'ta yaklaşık 1.906 transit uçuş ve 16 Ağustos'ta 6.349 toplam trafik ile tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştıklarını açıkladı. Tek bir günde gerçekleşen 6.349 uçak trafiğinin buradan yönetildiğini ifade etti. Kış aylarında pist temizliği ve buz önleyici sistemlerle yürütülen yoğun kar mücadelesine de dikkat çekti ve personelin 7/24 hizmet verdiğini söyledi.

Esenboğa'da kapasite artırımı ve yeni yatırımlar

Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı'nda 3'üncü pist çalışmalarının sürdüğünü, kapasite artışı ve mevcut pistlerin bakımı sırasında trafik aksamasını önlemek amacıyla bu yatırımların yapıldığını belirtti. Ayrıca tüm pistleri daha rahat görebilen 2'nci kulemizi inşa ettiklerini ve giriş kapısını yenilediklerini anlattı; yeni tesislerin ocak ayında Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla hizmete alınacağını söyledi.

