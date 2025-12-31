Bayraktar: 2026'da Sakarya Gaz Sahası'nda Üretimi İkiye Katlayacağız

Bayraktar: 2026'da Sakarya Gaz Sahası'nda üretimi iki katına çıkaracağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimin iki katına çıkarılacağını açıkladı. Bakan, saha ve sözü edilen yatırımların ülkenin enerji arz güvenliğine katkısına vurgu yaptı.

Filyos Limanı'ndaki inceleme ve yeni yıl mesajı

Bayraktar, 2025 yılının son gününde Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Limanı'nı ziyaret etti. Bakımda bulunan Yavuz Sondaj Gemisi'nde incelemelerde bulunan Bakan, denizlerde görev yapan enerji emekçilerinin yeni yılını kutladı. Ziyaret sırasında AK Parti MKYK Üyesi Mesut Özil, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile protokol üyeleri Bakan Bayraktar'a eşlik etti.

Limandaki Yavuz Sondaj Gemisi'nin helikopter pistinde basın mensuplarına konuşan Bayraktar, Türkiye'nin enerji vizyonuna dikkat çekerek Karadeniz'de yürütülen doğalgaz üretim çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Bayraktar, "Şu anda Yavuz gemisinin helikopter pistindeyiz. Kış mevsimi oldukça soğuk bir zaman. Ülkemizin doğal gaz ihtiyacını karşılamak üzere tüm gemilerimizle birlikte Karadeniz'de, Sakarya Gaz Sahası'nda kendi bulduğumuz gazı üretmek için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu vesileyle sahada görev yapan arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz" dedi.

Üretim hedefleri ve kapasite

Bakan Bayraktar, doğalgazın sanayi ve konutlar için kritik olduğunu hatırlatarak, "Bugün nüfusumuzun yüzde 85'ine doğalgaz ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı. Geçmişte büyük oranda ithalata dayalı olan kaynakların yerini, 2020'de Karadeniz'de yapılan keşif ve 2023'te başlayan üretimin aldığını belirten Bayraktar, 2025'te ilk fazı tamamladıklarını ve sahada günlük yaklaşık 10 milyon metreküp doğalgaz üretir hale gelindiğini söyledi. Bayraktar, bunun 4 milyon hanenin ihtiyacını karşıladığını vurguladı.

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren üretimi iki katına çıkaracağını belirten Bayraktar, "Bu sahada 20 yıl boyunca aynı lokasyonda kalarak ürettiğimiz gazı vatandaşlarımıza ulaştıracağız. 2028 yılında Osmangazi'nin bir ikizi daha devreye girecek. Daha yüksek kapasiteli olacak bu platformla birlikte Sakarya Gaz Sahası'nda ilk üç fazı tamamlamış olacağız ve 17 milyon hanenin doğal gazını kendimiz karşılar hale geleceğiz" dedi.

Yeni sondajlar ve bölgesel çalışmalar

Bayraktar, 2026 yılını petrol ve doğalgaz arama açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendirerek, "Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimin yanı sıra altı yeni keşif sondajı yapacağız. Bu çalışmalar Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'i kapsayacak. İnşallah yeni müjdelerle milletimizin karşısına çıkacağız" dedi.

Ayrıca Gabar'daki faaliyetlere değinen Bayraktar, "Yılın son gününde de Gabar'da hummalı bir çalışma var. Dağlarda, yüzün üzerinde kuyuda 3 bin 500 kardeşimiz görev yapıyor. Diyarbakır'da ise 2026 yılında kaya petrolü üretimine yönelik önemli çalışmalarımız olacak. Enerjide bağımsız bir Türkiye hedefiyle yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Güvenlik önlemleri

Karadeniz'deki deniz ve insansız hava aracı saldırılarına ilişkin soruyu yanıtlayan Bayraktar, "Çok ankonvansiyonel gelişmeler bunlar, alışık olmadık saldırı tipleri. Kritik enerji altyapılarımızın güvenliği için uzun süredir çalışıyoruz. Gemilerimiz, boru hatlarımız, trafo merkezlerimiz ve santrallerimiz için ekstra tedbirler almaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

