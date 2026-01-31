Fransa'da Binlerce Polis ve Vatandaş Kaynak Yetersizliğini Protesto Etti

Eylemin Ayrıntıları

Fransa'nın yaklaşık 20 büyük kentinde binlerce polis çalışanı ve sivil, aşırı sağcı "Alliance" sendikasının çağrısıyla personel ve kaynak yetersizliğine dikkat çekmek amacıyla gösteri düzenledi. Sendika, eylemi "vatandaş seferberliği" olarak tanımlarken amaçlarının "yeterli kaynak eksikliği nedeniyle tehlike altında olan ulusal polis gücüne dikkat çekmek" olduğunu belirtti.

Gösteriler Paris başta olmak üzere Lille, Nantes, Marsilya, Nice, Bordeaux, Orleans ve denizaşırı bölgelerde gerçekleşti. Paris'te yaklaşık 15 bin ila 20 bin kişi yerel saat ile saat 11.00 sıralarında Bastille Meydanından Ulusal Meydan'a yürüdü. Yürüyüş sırasında bazı vatandaşların da polis çalışanlarına destek verdiği gözlendi.

Saha Raporu ve Sendika Talepleri

Alliance sendikası, Hauts-de-Seine bölgesinde 2020 yılından bu yana yaklaşık 200 polis memurunun görevden ayrıldığı bilgisini paylaştı. Bölgedeki bir sendika temsilcisi, "Her polis karakolunda kapasitemizin sınırına dayandık. Çalışma şartları felaket. Memurlar dava yükü altında eziliyor. Ceza yargılamasının basitleştirileceği söylenmişti ancak tam tersi oldu" diye konuştu.

Ulusal Polis İttifakı Genel Sekreteri Fabien Vanhemelryck, duruma ilişkin, "Vatandaşlardan polis güçlerini desteklemelerini istiyoruz. Ulusal polis artık normal şartlar altında görevini yerine getiremiyor. Bu şekilde devam edersek, olaylar karşısında çaresiz kalacağız" ifadelerini kullandı.

Vanhemelryck, eylemin yalnızca polislerin katıldığı bir gösteri olmadığını vurgulayarak hükümetin sorunların farkında olmasına rağmen somut adımlar atılmadığını belirtti ve "Bu nedenle vatandaşlardan destek isteme sorumluluğunu üstleniyoruz" dedi. Ayrıca polislerin artan güvensizlik ortamına rağmen kötü çalışma şartlarında görev yaptığını ve tesislerin sağlıksız olduğunu dile getirdi.

Aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen de yerel basına, "Polis memurlarının, çoğu zaman sağlık açısından bile sorunlu olan şartlarda çalışmasına izin vermek gerçekten utanç verici" şeklinde konuştu. Paris'teki yürüyüşe ayrıca aşırı sağcı bir kadın kolektifinin üyelerinin de katıldığı kaydedildi.

İçişleri Bakanı Davete Katılmadı

Alliance sendikası tarafından yürüyüşe davet edilen Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, gösterilere katılmayacağını açıkladı. Nunez, selefi Bruno Retailleau'nun Şubat 2025'te bir sendika gösterisine katılmasının aksine, "tarafsızlık" ilkesini gerekçe göstererek eylemlerde yer almayacağını belirtti.

Gösteriler, polis teşkilatındaki personel ve kaynak açıklarına dikkat çekilmesi çağrısını yeniden gündeme taşıdı ve hükümetten somut adımlar beklentisini güçlendirdi.

