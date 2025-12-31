Bakan Güler: SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na Uyması Vazgeçilmez

Bakan Güler Polatlı’da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığını Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 2025’in son gününde Polatlı’daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunarak Mehmetçiklerle bir araya geldi. Ziyarette Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.

Bakan Güler, 2025 yılında yürütülen kapsamlı savunma ve güvenlik faaliyetlerini hatırlatarak, aynı kararlılık ve motivasyonla 2026 yılına girdiklerini belirtti ve yeni yılı en içten dileklerle kutladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri: Güvenliğin Teminatı

Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin köklü tarihi, disiplin ve yüksek muharebe kabiliyetiyle ülkenin güvenliğinin en sağlam teminatı olduğunu ifade etti. Bu yapının temelini nitelikli insan kaynağı, etkin eğitim ve çağın gereklerine uygun doktrinlerin oluşturduğunu vurguladı. Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nın, Kara Kuvvetleri'nin ateş gücünü şekillendiren stratejik bir eğitim merkezi olduğunu belirtti.

Modern Harp Ortamı ve Topçu-Füze Sistemi

Bakan Güler, modern harp ortamında uzun menzil, yüksek hassasiyet ve süratli karar almanın zorunlu olduğunu söyledi. Topçu ve füze unsurlarının caydırıcılık, operasyonel etkinlik ve sahadaki başarının belirleyici unsurları olduğunu; yerli ve teknolojik derinliğin ordunun gücüne güç kattığını dile getirdi.

2025: Terörle Mücadelede Kritik Dönüm Noktası

2025 yılının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle kararlı mücadelesinin somut neticelerinin alındığı bir dönüm noktası olduğunu belirten Güler, yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlarla terör örgütlerinin hareket kabiliyetinin büyük ölçüde sınırlandırıldığını ve barınma, lojistik ile insan kaynağına dayalı imkanlarının zayıflatıldığını kaydetti. Elde edilen başarıların «Terörsüz Türkiye» hedefine zemin hazırladığını ifade etti.

SDG ve 10 Mart Mutabakatı Vurgusu

Bakan Güler, sürecin başarısı açısından SDG’nin 10 Mart Mutabakatı’na uygun şekilde yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmesinin vazgeçilmez olduğunu belirtti. Devletin duruşunun net olduğunu, başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerine ve oldubitti oluşturmasına müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

Güler, süreci ilgili kurumlarla koordineli ve Suriye yönetimiyle yakın diyalog halinde temkinli ve akılcı bir yaklaşımla yönettiklerini; nihai hedefin 86 milyon vatandaşın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, örgütlerin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkeye yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması olduğunu dile getirdi.

Bölgesel Hak ve Menfaatlerin Korunması

Terörle mücadele ve hudut güvenliğindeki başarıların yanı sıra Mavi ve Gök Vatandaki hak ve menfaatlerin de kararlılıkla korunduğunu belirten Güler, komşu Yunanistan ile iyi ilişkilere dayalı, kazan-kazan anlayışıyla çözüm aradıklarını; ancak Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz’de hukuksuz oldubitti girişimlerine karşı hakların korunmasında kararlı olduklarını söyledi.

Uluslararası Katkılar ve Devlet Anlayışı

Bakan Güler, Türkiye’nin bölgesel ve küresel barışa üstlendiği inisiyatiflerle güvenlik mimarisinin aranan bir üyesi olduğunu; TSK’nin KFOR’daki görevinden Libya, Somali, Katar, Kosova, Azerbaycan ve Kıbrıs’taki faaliyetlere kadar birçok coğrafyada istikrar sağladığını belirtti. Devlet ebed müddet anlayışının getirdiği sorumluluğun bilinciyle personelin yeni yılda da ülkenin güvenliğine katkı sunacağını kaydetti.

Teşekkür, Anma ve Yeni Yıl Mesajı

Sözlerini Mete Han’dan Sultan Alparslan’a, Fatih Sultan Mehmet’ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar tüm devlet büyükleri ve komutanları saygıyla anarak sürdüren Güler, aziz şehitler ile ebediyete irtihal eden kahraman gazileri rahmet ve minnetle yad etti. Gaziler ve ailelerine saygı ve şükranlarını iletti, görev başındaki personele başarı dileklerini sundu ve yeni yıl temennilerinde bulundu.

Bakan Güler: "SDG’nin 10 Mart Mutabakatı’na uygun şekilde yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmesi vazgeçilmez bir gerekliliktir"