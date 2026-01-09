Memişoğlu: 2003'ten beri Balıkesir'e 96 sağlık tesisi

Yayın Tarihi: 09.01.2026 12:33
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 12:33
Valilik ziyareti, esnaf turu ve AK Parti buluşması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir temasları kapsamında önce Balıkesir Valiliği’ni ziyaret etti, ardından yürüyerek AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı’na geçti ve yolda esnaf ziyareti yaptı.

Parti önünde İl Başkanı Mehmet Aydemir tarafından karşılanan Bakan Memişoğlu, burada partililere Balıkesir’e ilişkin bilgiler verdi ve sağlık yatırımlarına vurgu yaptı.

"2003’den bu yana Balıkesir’e 96 tane sağlık tesisi yapıldı, bunlardan 17’si hastane." dedi. Memişoğlu, Balıkesir'de iki üniversite bulunduğunu; 2016 sonunda hizmete giren bir şehir hastanesinin ve Bandırma’daki üniversite hastanesinin, Balıkesir Üniversitesi ile birlikte hizmet verdiğini hatırlattı.

Bakan, mevcut projelere ilişkin şunları söyledi: "Daha iyi hizmet vermek için buradayız. Özellikle biz Sındırgı olsun, Edremit olsun, merkezdeki hastanemiz olsun hepsinin inşaatlarını en kısa zamanda bitirip insanlarımızın hizmetine sunacağız. Bunun yanında da Bandırma’da da inşallah 350 yatak üzerinde bir hastaneyi projelendirip inşaatına önümüzdeki sene başında başlamak için çabalarımızı sürdürüyoruz."

Memişoğlu, Balıkesir’in sorunlarının Ankara’daki temsilciler tarafından iletildiğini belirterek, sahada meseleleri görüp çözüm için çalışacaklarını ifade etti.

Konuşmasının devamında Türkiye Yüzyılı vizyonuna dikkat çeken Memişoğlu, bölgesel sıkıntılara rağmen birlik ve dayanışma çağrısı yaptı: "Bu şu demek; Türkiye artık kendi gücüyle, insanıyla, üretimiyle tam bağımsızlık yolunda gece gündüz çalışarak inşallah bunu gerçekleştirecektir."

Memişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onun için bir olmalıyız, birlikte hareket etmeliyiz, üretmeliyiz, kuvvetli olmalıyız. Farklılıklarımızı birleştirip güçlü hale gelmemiz lazım. Bu topraklar milletimizin kanıyla, canıyla elde ettiği vatan toprağıdır."

Son olarak, dünyada barış, adalet ve huzur için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan, ülkenin birliği ve dirliği için çaba gösterdiklerini belirtti.

