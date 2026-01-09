Uşak’ta İsmet İnönü Büstü Törenle Açıldı

Uşak’ta İsmet Paşa Caddesi’ndeki Tiritoğlu Parkı’nda İsmet İnönü büstü törenle açıldı; ardından CHP Uşak il binası hizmete girdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 17:31
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:31
Uşak’ta İsmet Paşa Caddesi üzerindeki Tiritoğlu Parkı’nda, Uşak Belediyesi tarafından yaptırılan İsmet İnönü büstü düzenlenen törenle açıldı.

Tören ve konuşmalar

Açılış öncesinde konuşma yapanlar arasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban ve İsmet İnönü’nün torunu Ayşe Gülsün Bilgehan yer aldı.

Yapılan konuşmaların ardından İsmet İnönü büstü açıldı.

CHP Uşak il binası açılışı

Tören programının ardından Köme Mahallesinde bulunan CHP Uşak il binasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba şunları söyledi: "Partimizin kapısını açanlara, ocağını yakanlara, çayını demleyenlere selam olsun, saygı olsun. Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin bayrağını yere düşürmeyenlere en içten saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz".

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ise il binasının yapımı ve açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından CHP Uşak il binası kurdele kesilerek hizmete açıldı.

