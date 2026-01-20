Tom Barrack: Suriye, ABD ile Terörle Mücadelede İşbirliğine Hazır; SDG'nin Rolü Sona Erdi

Tom Barrack: Suriye, ABD ile Terörle Mücadelede İşbirliğine Hazır

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye’deki son gelişmelerin DEAŞ’la mücadelede ve Kürtlerin siyasi statüsünde köklü değişiklikler getirdiğini açıkladı. Barrack, Haseke merkezli entegrasyon anlaşmasının ardından yaptığı değerlendirmede Suriye yönetiminin artık terörle mücadelede ABD ile işbirliği yapacağını gösteren tanınmış bir merkezi hükümete sahip olduğunu vurguladı.

Barrack'ın temel değerlendirmesi

Barrack, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Suriye artık terörle mücadelede ABD ile işbirliği yapacağını gösteren, tanınmış bir merkezi hükümete sahiptir". SDG ile Suriye hükümeti arasında Haseke kentinin idari ve askeri olarak merkezi hükümete entegrasyonu konusunda varılan anlaşma sonrası bu konudaki görüşlerini paylaştı.

SDG'nin DEAŞ karşıtı rolündeki değişim

Barrack, SDG'nin 2019 yılına kadar DEAŞ'a karşı etkili bir ortak olduğunu ancak o dönemde işlevsel bir merkezi Suriye devleti bulunmadığını belirtti. Barrack ayrıca "Bugün, durum temelden değişmiştir. Suriye artık, DEAŞ’ı Yenmek için Küresel Koalisyon’a katılan, batıya yöneldiğini ve terörle mücadelede ABD ile işbirliği yapacağını gösteren, tanınmış bir merkezi hükümete sahiptir. Bu durum, ABD-SDG ortaklığının gerekçesini değiştirmiştir. Şam artık DEAŞ’ın gözaltı tesisleri ve kamplarının kontrolü de dahil olmak üzere güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye istekli ve hazır olduğundan, SDG’nin sahadaki başlıca DEAŞ karşıtı güç olma amacı büyük ölçüde sona ermiştir" ifadelerini kullandı.

Entegrasyon anlaşması ve ABD'nin rolü

Barrack, ABD'nin SDG'nin rolünü uzatmaktan çok yeni hükümete entegrasyonunu desteklediğini belirtti. Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin görüşmelerle ilgili olarak şunları söyledi: "18 Ocak’ta imzalanan bir entegrasyon anlaşmasını güvence altına almak ve zamanında ve barışçıl bir şekilde uygulanması için net bir yol haritası belirlemek üzere Suriye hükümeti ve SDG liderliği ile kapsamlı görüşmeler yaptık."

Anlaşmanın öne çıkan maddeleri: SDG savaşçılarının ulusal orduya entegrasyonu, önemli altyapıların devri ve DEAŞ hapishaneleri ile kamplarının kontrolünün Şam’a devri.

Barrack, ABD’nin tutumunu şu sözlerle özetledi: "ABD’nin uzun vadeli askeri varlık konusunda hiçbir çıkarı yok. DEAŞ kalıntılarını yenilgiye uğratmayı, uzlaşmayı desteklemeyi ve ayrılıkçılığı veya federalizmi onaylamadan ulusal birliği ilerletmeyi önceliklendiriyor."

Kürtler için fırsat ve riskler

Barrack, Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara liderliğindeki yeni yönetimin Kürtler için "en büyük fırsatı" sunduğunu söyledi: "Şu anda Suriye’deki Kürtler için en büyük fırsat, Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara liderliğindeki yeni hükümetin yönetimindeki Esad sonrası geçiş sürecinde yatmaktadır".

Barrack, yeni Suriye devletine entegrasyonun Kürtler için sunduğu hakları şu şekilde özetledi: "Yeni Suriye devletine entegrasyon, tam vatandaşlık hakları, Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınma, Kürt dili ve kültürünün anayasal olarak korunması ve yönetişime katılım gibi, SDG’nin iç savaş kaosunda sahip olduğu yarı özerkliğin çok ötesinde haklar sunmaktadır."

Uyarı: Kırılgan ateşkes ortamı ve yeniden istikrarsızlaşma riski devam ediyor. Barrack, alternatifin uzun süreli ayrılık ve DEAŞ’ın yeniden dirilişi olabileceğine dikkat çekti ve entegrasyonun Kürtlerin kalıcı hak ve güvenlik elde etmesi için en güçlü şans olduğunu belirtti.

ABD'nin öncelikleri

Barrack, ABD'nin Suriye'deki önceliklerini şu şekilde sıraladı: "SDG tarafından korunan DEAŞ tutuklularının bulunduğu cezaevi tesislerinin güvenliğini sağlamak, SDG ile Suriye hükümeti arasında görüşmeleri kolaylaştırarak SDG’nin barışçıl bir şekilde entegrasyonunu ve Suriye’nin Kürt nüfusunun tarihi bir tam Suriye vatandaşlığına siyasi olarak dahil edilmesini sağlamak."

Tom Barrack’ın açıklamaları, Suriye sahasında hem güvenlik hem de siyasi cephede yeni bir dönemin başladığına işaret ediyor. Entegrasyonun başarılı ve barışçıl uygulanması, hem DEAŞ sonrası güvenliğin sağlanması hem de Kürtlerin uzun vadeli statüsü açısından belirleyici olacak.

