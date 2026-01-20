Macron: AB, ABD'ye Karşı 'Ticaret Bazukası'nı Devreye Sokmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'nden ABD'ye karşı ekonomik misilleme mekanizması olarak adlandırılan 'ticaret bazukası'nın devreye sokulmasını talep etti.

Davos'ta sert uyarı: Kuralsızlık ve jeopolitik gerilim

Macron, dünyanın 'kuralsızlık düzenine' kaydığını, uluslararası hukukun ayaklar altına alındığını ve emperyal hırsların yeniden su yüzüne çıktığını belirterek, 'Önümüzdeki ay dördüncü yılına girecek olan Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürüttüğü saldırı savaşı, bunun en açık örneğidir' ifadelerini kullandı. Ayrıca Orta Doğu ve Afrika'daki çatışmalara dikkat çekti ve bu tablonun 'etkili kolektif yönetişimin olmadığı bir dünyaya doğru kayışı' yansıttığını söyledi.

ABD'ye yönelik eleştiriler ve Avrupa'nın korunması

Macron, kolektif yönetişimin zayıfladığı yerde işbirliğinin yerini sert rekabetin aldığını savunarak ABD'yi Avrupa'yı kendine tabi kılmaya çalışmakla suçladı. ABD'nin 'ihracat çıkarlarımızı zayıflatan ticaret anlaşmaları ve azami tavizler talep ederek açık bir şekilde Avrupa’yı zayıflatmayı ve kendisine tabi kılmayı hedeflediğini' söyledi ve bunun üzerine eklenen yeni gümrük tarifelerini eleştirdi.

Fransız lider, 'Dünyanın giderek daha da sertleştiği bir ortamda Fransa ve Avrupa, etkili birçok taraflılığı savunmalıdır' diyerek Danimarka'yı desteklemek amacıyla Grönland'daki ortak tatbikata Fransa'nın katılma kararını da hatırlattı.

'Ticaret bazukası' çağrısı ve AB'nin araçları

Macron, AB'nin elinde güçlü ekonomik araçlar bulunduğunu vurgulayarak 'Avrupa’nın çok güçlü ekonomik araçları bulunuyor ve bize saygısızlık edildiğinde ve oyunun kurallarına uyulmadığında bunları kullanmalıyız' dedi. Macron, 'Avrupa’nın zorlama karşıtı aracı'nın güçlü bir enstrüman olduğunu ve 'bugünün zorlu ortamında onu devreye sokmaktan çekinmemeliyiz' şeklinde konuştu.

Çin yatırımları ve Avrupa sanayisi

Macron, Çin'e karşı olmadıklarını ancak Avrupa'nın kendi sanayisini koruyacak adımlara ihtiyaç duyduğunu belirtti. 'Avrupa’da bazı kilit sektörlerde daha fazla doğrudan Çin yatırımına ihtiyaç duyuyoruz. Bunlar, büyümemize katkı sağlayacak ve teknoloji transferi sağlayacak yatırımlar olmalı' dedi ve sübvanse edilen ürünlerin Avrupa'ya ihracına karşı uyarıda bulundu.

Ekonomik dengesizlikler, 2025 verileri ve tarifeler

Macron, küresel ekonomik dengesizliklerin ana nedenleri olarak ABD'de aşırı tüketim, Çin'de yetersiz tüketim ve aşırı yatırım ile Avrupa'da yetersiz yatırım ve rekabet gücü eksikliğini sıraladı. Ayrıca 2025 yılında Çin'in tarihte ilk kez dünyanın geri kalanına karşı bu denli büyük bir ticari fazla verdiğini, bunun 'bir trilyon dolar civarında' olduğunu söyledi ve bu fazlanın üçte birinin ABD, üçte birinin Avrupa, üçte birinin de dünyanın geri kalanına ait olduğuna dikkat çekti.

Almanya ile Çin arasındaki ticari dengenin ilk kez Almanya aleyhine açık verdiğini belirten Macron, bunun Avrupa için oyunu değiştiren bir gelişme olduğunu vurguladı. Tarifelere ilişkin olarak ise 'Mevcut bağlamda müttefikler arasında tarifelerin olması mantıklı değil' diyerek, ilave tarifelerin gündeme gelmesinin AB'yi ABD'ye karşı zorlama karşıtı aracı kullanmak zorunda bırakabileceğini ifade etti ve bunu 'çılgınlık' olarak nitelendirdi.

2026 hedefi ve çağrı

Macron, 2026'da daha güçlü ve daha bağımsız bir Avrupa için daha fazla yatırım, savunma ve güvenlik alanlarında çalışma sözü vererek, 'Daha fazla büyüme ve istikrara ihtiyacımız var. Zorbalık yerine saygıyı, siyasallaşma yerine bilimi, vahşet yerine hukukun üstünlüğünü tercih ediyoruz' diye konuştu. Panelde Avrupa'da büyük çaplı bir sadeleştirme paketinin 'oyun değiştirici' olacağını da ekledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'ye karşı AB'nin "ticaret bazukası" olarak adlandırılan ekonomik misilleme mekanizmasının devreye sokmasını talep etti. Macron, "Avrupa'nın çok güçlü ekonomik araçları bulunuyor ve bize saygısızlık edildiğinde ve oyunun kurallarına uyulmadığında bunları kullanmalıyız " dedi.