Bakan Tunç: Suriye paylaşımlarına resen soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriye paylaşımlarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılıklarınca resen soruşturmalar başlatıldığını ve tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 02:41
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 02:41
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadan uyarıda bulundu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye’de yaşanan gelişmeleri, Türkiye’nin ilgili tüm kurumlarıyla birlikte yakından ve titizlikle takip ettiklerini belirtti.

"Bu hassas süreçte, özellikle sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca resen soruşturmalar başlatılmıştır. Suç teşkil eden içerikler bakımından, erişim engeli başta olmak üzere tüm adli ve teknik tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır. Sosyal medya mecralarında bilgi kirliliğine, dezenformasyona, toplumumuzun huzurunu bozacak ve kaosa sebep olacak girişimlere asla müsaade edilmeyecektir"

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca resen soruşturmalar başlatılmıştır.

Suç teşkil eden içerikler bakımından, erişim engeli başta olmak üzere tüm adli ve teknik tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır.

