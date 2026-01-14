Bakan Uraloğlu: Ara Tatilde 24 bin 24 kişilik kapasite artırımı — 16 Ocak-1 Şubat'ta 408 vagon

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Ocak-1 Şubat 2026 arasında trenlere 408 vagon ekleyerek toplam 24 bin 24 kişilik kapasite artışı sağlayacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:32
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:35
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ara tatilde artan yolcu talebine yanıt vermek amacıyla YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde kapsamlı bir kapasite artışı gerçekleştireceklerini açıkladı.

16 Ocak-1 Şubat 2026 tarihleri arasında uygulanacak plan kapsamında ana hat ve bölgesel trenlere toplam 408 vagon ilave edilerek 20 bin 160 kişilik ek koltuk kapasitesi sağlanacak.

Yüksek Hızlı Trenlerde ise Ankara-İstanbul arasında 4 günde karşılıklı 8 ek YHT seferi düzenlenecek ve böylece 3 bin 864 yolcu daha YHT konforuyla sevdiklerine ulaşacak.

Toplamda, YHT ile ana hat ve bölgesel trenlerde sağlanacak kapasite artışı 24 bin 24 kişiye ulaşacak. Bakan Uraloğlu, "Demiryolunda tatil yoğunluğuna hazırız" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu ayrıca, "Vatandaşlarımızın tatilde sevdiklerine güvenli ve konforlu şekilde ulaşabilmeleri için gerekli tüm planlamaları yaptık" dedi ve hem yüksek hızlı hem konvansiyonel hatlarda planlamaların tamamlandığını vurguladı.

