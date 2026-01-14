Sivrihisar'dan TBMM Çıkarması: Dökmeci ve CHP Heyeti Özel ile Buluştu

Sivrihisar'dan TBMM Çıkarması

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Belediye Meclis Üyeleri, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, İlçe Başkanı Faruk Ertaş ve CHP Sivrihisar İlçe Teşkilatı üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaretlerde bulundu.

Heyet, CHP Grup toplantısına katıldı ve Eskişehir milletvekilleri İbrahim Arslan ile Utku Çakırözerin ev sahipliğinde TBMM'de görüş alışverişinde bulundu. Toplantının ardından Başkan Dökmeci ve Sivrihisar teşkilatı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında Başkan Dökmeci, Genel Başkan Özel'e günün anısına Sivrihisar’ın değerlerini yansıtan bir tablo hediye etti.

Genel Başkan Özgür Özel'in açıklaması

"Sivrihisar ekibine nazik ziyaretleri için çok teşekkür ederim. 74 yıl sonra aldıkları büyük zaferle bizleri gururlandırdılar. Sivrihisar’ın yeri bizim için çok özel. En kısa süre içerisinde bir program düzenleyerek Sivrihisar’lı hemşehrilerimle bir araya geleceğim" dedi.

Başkan Habil Dökmeci'nin değerlendirmesi

Başkan Dökmeci sözlerine şu şekilde devam etti: "Genel Başkanımıza bizleri kabulleri için çok teşekkür ediyorum. Çok değerli ve anlamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca bizleri TBMM’de ağırlayan CHP Eskişehir Milletvekillerimiz İbrahim Arslan ve Utku Çakırözer’e de şahsım ve ekibim adına çok teşekkür ederim".

TBMM ziyaretinin parti içi istişareler ve karşılıklı değerlendirmeler açısından verimli geçtiği bildirildi.

SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI HABİL DÖKMECİ, BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ, CHP İL BAŞKANI TALAT YALAZ, İLÇE BAŞKANI FARUK ERTAŞ VE CHP SİVRİHİSAR İLÇE TEŞKİLATI BAŞKENT ANKARA’YA ÇIKARTMA YAPARAK, TBMM’DE ZİYARETLERDE BULUNDU.