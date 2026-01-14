Sivrihisar'dan TBMM Çıkarması: Dökmeci ve CHP Heyeti Özel ile Buluştu

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve CHP heyeti, TBMM'de Genel Başkan Özgür Özel ve Eskişehir milletvekilleriyle görüşüp, Sivrihisar tablosu hediye etti.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 11:21
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 11:21
Sivrihisar'dan TBMM Çıkarması: Dökmeci ve CHP Heyeti Özel ile Buluştu

Sivrihisar'dan TBMM Çıkarması

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Belediye Meclis Üyeleri, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, İlçe Başkanı Faruk Ertaş ve CHP Sivrihisar İlçe Teşkilatı üyeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaretlerde bulundu.

Heyet, CHP Grup toplantısına katıldı ve Eskişehir milletvekilleri İbrahim Arslan ile Utku Çakırözerin ev sahipliğinde TBMM'de görüş alışverişinde bulundu. Toplantının ardından Başkan Dökmeci ve Sivrihisar teşkilatı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

Görüşme sırasında Başkan Dökmeci, Genel Başkan Özel'e günün anısına Sivrihisar’ın değerlerini yansıtan bir tablo hediye etti.

Genel Başkan Özgür Özel'in açıklaması

"Sivrihisar ekibine nazik ziyaretleri için çok teşekkür ederim. 74 yıl sonra aldıkları büyük zaferle bizleri gururlandırdılar. Sivrihisar’ın yeri bizim için çok özel. En kısa süre içerisinde bir program düzenleyerek Sivrihisar’lı hemşehrilerimle bir araya geleceğim" dedi.

Başkan Habil Dökmeci'nin değerlendirmesi

Başkan Dökmeci sözlerine şu şekilde devam etti: "Genel Başkanımıza bizleri kabulleri için çok teşekkür ediyorum. Çok değerli ve anlamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca bizleri TBMM’de ağırlayan CHP Eskişehir Milletvekillerimiz İbrahim Arslan ve Utku Çakırözer’e de şahsım ve ekibim adına çok teşekkür ederim".

TBMM ziyaretinin parti içi istişareler ve karşılıklı değerlendirmeler açısından verimli geçtiği bildirildi.

SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI HABİL DÖKMECİ, BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ, CHP İL BAŞKANI TALAT YALAZ...

SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI HABİL DÖKMECİ, BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ, CHP İL BAŞKANI TALAT YALAZ, İLÇE BAŞKANI FARUK ERTAŞ VE CHP SİVRİHİSAR İLÇE TEŞKİLATI BAŞKENT ANKARA’YA ÇIKARTMA YAPARAK, TBMM’DE ZİYARETLERDE BULUNDU.

SİVRİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI HABİL DÖKMECİ, BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ, CHP İL BAŞKANI TALAT YALAZ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fransa, 6 Şubat'ta Grönland'da Konsolosluk Açıyor
2
Bakan Uraloğlu: Ara Tatilde 24 bin 24 kişilik kapasite artırımı — 16 Ocak-1 Şubat'ta 408 vagon
3
Sivrihisar'dan TBMM Çıkarması: Dökmeci ve CHP Heyeti Özel ile Buluştu
4
MHP'den Erzurum Kongre Binası için Koruma ve Güçlendirme Çağrısı
5
Takaichi ve Lee'den K-pop Eşliğinde Sürpriz Bateri Şovu
6
Seyhan Öz, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Seçildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları