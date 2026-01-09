Gürhan Albayrak: 'CHP, Eskişehir'de Ne Yaptığını Anlatsın'

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında gazetecilerle bir araya geldi ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Albayrak, "Biliyorsunuz ki şu an dışarıda kar yağıyor. Eskişehir’in geleceğini düşünmeyenler, gerçekten bugün karla beraber bu şehrin geleceğini düşünenlerin olduğunu görüyor. Çünkü bu konuyla alakalı şu an gündem çok yoğun. Hem Türkiye’de bazı illerimizde hem de Eskişehir’imizde, kuraklığın getirmiş olduğu noktada barajlardaki sıkıntıların zirveye çıktığı zamanları yaşıyoruz. Bununla alakalı tabii ki üzülüyoruz. Ondan dolayı da bu kar yağmasına, yağmur yağmasına gerçekten sevinir hale geldik. Tabii ki ocak ayı her zamanki gibi kış mevsimi ve yağış olması gerekiyor. Ancak iklim değişikliklerinden kaynaklanan sıkıntılar nedeniyle, şehri yönetenlerin ve bu şehir için belediye başkanı olanların geleceği düşünmesi ve bununla alakalı planlar yapması zorunludur diyorum" şeklinde konuştu.

Bu şehirde ne yaptıklarını neden anlatmıyor?

Başkan Albayrak, 2025 yılı sonu itibarıyla yayımladıkları 170 sayfalık faaliyet raporuna atıfta bulunarak, "Bu raporda AK Parti hükümetlerimizin 2025 yılında Eskişehir’de yaptığı tüm icraatları tek tek anlattık. Buna rağmen CHP İl Başkanı hâlâ, ’Bu şehri cezalandırıyorlar’ diyerek konuşmak için konuşuyor. Biz diyoruz ki; TOKİ’den altyapıya, ulaşımdan lojistik merkez bağlantı yollarına kadar 2025 yılında yapılan tüm çalışmaları sürdürdük. Milletvekillerimizle birlikte bu projelerin tamamlanması için yoğun gayret gösterdik. İnşallah 2026 ve 2027 yıllarında yollarımızı bitireceğiz, Hasanbey Lojistik Merkezi’ni bağlamış olacağız. Ama şunu anlamakta zorlanıyorum: CHP il başkanı ve belediye başkanları bu şehirde ne yaptıklarını neden anlatmıyor? Sürekli genel siyaset yapıyorlar. Eskişehir’le ilgili ne yaptınız onu anlatın. Bakın biz AK Parti ailesi olarak halkımıza hesap verdik. Yaptıklarımızı anlattık. Spor salonları, okul bahçeleri, sahalar, gençlik alanları yaptık. Depreme dayanıklı şehir hedefiyle 6 bin 26 konutun ihalesi Şubat ayında yapılacak. Bu soğuk günde bizimle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Bizim düşüncemiz, Tıp Fakültesi Hastanesi’nin yeni yapılması

Albayrak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile ilgili son duruma ilişkin şunları aktardı: "Şimdi oradaki depreme dayanıklılık noktasındaki durumun, yapılan sonuçlarda çok çok sıkıntılı olmadığı ve bununla alakalı güçlendirme yapılması gerektiği yönünde bize gelen en son bilgi buydu. En son rapor böyleydi. Bu noktada da şu an ne yapılıyor? İnşallah bir planlama aşamasına gidilecek. Çünkü orada bir güçlendirme sürecine girildiği zaman, hasta sayısında ya da hasta bakımı noktasında bir azalmaya gitmeleri gerekiyor. Ondan dolayı da bir planlama yapılacak. Bizim düşüncemiz nedir? Oranın tekrardan Tıp Fakültesi Hastanesi olarak yeni yapılmasıdır."

Başkan Albayrak ayrıca, eski devlet hastanesi alanında bulunan 590 yataklı tesise ilişkin tüm bilgi ve dokümanların Stratejik Bütçe Başkanlığı’na iletildiğini bildirdi.

