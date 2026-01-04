DOLAR
Başkan Kurnaz: İlkadım’da 2026'de Değerli Proje ve Hizmetleri Hayata Geçireceğiz

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AK Parti 97. İl Danışma Meclisi'nde 2026'de İlkadım'a daha kaliteli, estetik ve modern hizmetler sunacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 12:46
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 12:46
AK Parti 97. İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda mesaj

Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AK Parti Samsun 97. İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda İlkadım için 2026 vizyonunu anlattı.

Kurnaz, AK Belediyecilik anlayışıyla sürdürülen çalışmaların, vatandaşlardan alınan güçle birlikte teşkilatların desteğiyle daha etkin hale geldiğini belirtti.

Başkan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi olarak yalnızca yol yapan, asfalt döken, yapılar inşa eden bir anlayışla değil; vatandaşlarımızın taleplerini de göz önünde bulundurarak hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmeyi önceleyen bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz." dedi.

Kurnaz, milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatlarıyla uyum içinde çalıştıklarını vurgulayarak, "Teşkilatlarımızın da desteğiyle İlkadım’da vatandaşımıza daha iyi, daha kaliteli, daha estetik ve daha modern hizmetleri kavuşturma çabasındayız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik tecrübelerinden örnek alarak AK Parti belediyeciliğini İlkadım’da daha üst seviyelere taşımak için yoğun mesai harcadıklarını aktaran Kurnaz, partinin ilçe yönetimini ve kadın ile gençlik kollarını ayrı ayrı tebrik etti.

Başkan Kurnaz sözlerini, "Teşkilatlarımızın gücü ve desteğiyle İlkadım’a daha kaliteli hizmetleri ve projeleri kazandıracağız" diyerek tamamladı.

