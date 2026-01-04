López: 'Bugün Venezuela, Yarın Herhangi Bir Ülke Olabilir' — ABD'nin Maduro Operasyonu

López: "Bugün Venezuela, yarın herhangi bir ülke olabilir"

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuela'ya yönelik operasyonunu bölge istikrarını tehdit eden bir adım olarak nitelendirdi. López, bu müdahalenin "dünya düzeni için gerçek bir tehdit oluşturduğunu" vurguladı.

Basın toplantısı ve iade çağrısı

López, ABD ordusunun dün Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i yakalayarak ülkeden çıkarmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD'ye Maduro ve eşini serbest bırakma çağrısında bulundu. López, "Maduro ve First Lady’nin iadesini talep ediyoruz. Bu, Venezuela’nın meşru Devlet Başkanı ve First Lady’ye yönelik bir saldırıdır. Onun ve başkomutanımız olan devlet başkanımızın iadesini talep ediyoruz. Venezuela’nın egemenliğine karşı yapılan her şeye dikkat çekiyoruz" dedi.

López ayrıca Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görev yapmasını desteklediklerini belirtti ve ülke genelinde silahlı kuvvetlerin harekete geçirildiğini söyledi. Halktan normal yaşantılarına geri dönmelerini istedi.

Operasyonun bilançosu ve eleştiriler

Lopez, devrik lider Maduro’nun güvenlik ekibinin "büyük bir kısmının" ABD'nin düzenlediği baskında öldüğünü ifade etti. Basın toplantısında, baskında ABD askerlerinin "güvenlik ekibini, askerleri ve masum sivilleri soğukkanlılıkla öldürdüğünü" belirten López, operasyonun yol açtığı kayıplara dikkat çekti. Haberde, saldırıda asker ve sivil olmak üzere en az 40 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. İki ABD’li yetkili ise Maduro’yu yakalamaya yönelik genel operasyonda yaklaşık 6 askerin yaralandığını bildirmişti.

López, Trump yönetiminin dış politikasını eleştirerek, "Monroe Doktrini ruhu içinde Latin Amerika ve Karayipler üzerinde uygulamak istedikleri sömürgeci fikirleri reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

İddianame ve mahkeme süreci

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi hakkında New York’ta iddianame düzenlendiğini, Maduro hakkında uyuşturucu ve silah suçlamalarıyla ilgili iddianame hazırlandığını açıkladı. Habere göre, Maduro ve eşinin yarın Manhattan’da bulunan New York Güney Bölge Federal Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

