DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.923.787,41 -0,96%

López: 'Bugün Venezuela, Yarın Herhangi Bir Ülke Olabilir' — ABD'nin Maduro Operasyonu

Savunma Bakanı Vladimir Padrino López, ABD operasyonunu dünya düzeni için tehdit olarak nitelendirip Maduro ve eşinin iadesini talep etti; en az 40 kişi öldü.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 21:38
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 21:38
López: 'Bugün Venezuela, Yarın Herhangi Bir Ülke Olabilir' — ABD'nin Maduro Operasyonu

López: "Bugün Venezuela, yarın herhangi bir ülke olabilir"

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuela'ya yönelik operasyonunu bölge istikrarını tehdit eden bir adım olarak nitelendirdi. López, bu müdahalenin "dünya düzeni için gerçek bir tehdit oluşturduğunu" vurguladı.

Basın toplantısı ve iade çağrısı

López, ABD ordusunun dün Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i yakalayarak ülkeden çıkarmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD'ye Maduro ve eşini serbest bırakma çağrısında bulundu. López, "Maduro ve First Lady’nin iadesini talep ediyoruz. Bu, Venezuela’nın meşru Devlet Başkanı ve First Lady’ye yönelik bir saldırıdır. Onun ve başkomutanımız olan devlet başkanımızın iadesini talep ediyoruz. Venezuela’nın egemenliğine karşı yapılan her şeye dikkat çekiyoruz" dedi.

López ayrıca Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görev yapmasını desteklediklerini belirtti ve ülke genelinde silahlı kuvvetlerin harekete geçirildiğini söyledi. Halktan normal yaşantılarına geri dönmelerini istedi.

Operasyonun bilançosu ve eleştiriler

Lopez, devrik lider Maduro’nun güvenlik ekibinin "büyük bir kısmının" ABD'nin düzenlediği baskında öldüğünü ifade etti. Basın toplantısında, baskında ABD askerlerinin "güvenlik ekibini, askerleri ve masum sivilleri soğukkanlılıkla öldürdüğünü" belirten López, operasyonun yol açtığı kayıplara dikkat çekti. Haberde, saldırıda asker ve sivil olmak üzere en az 40 kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı. İki ABD’li yetkili ise Maduro’yu yakalamaya yönelik genel operasyonda yaklaşık 6 askerin yaralandığını bildirmişti.

López, Trump yönetiminin dış politikasını eleştirerek, "Monroe Doktrini ruhu içinde Latin Amerika ve Karayipler üzerinde uygulamak istedikleri sömürgeci fikirleri reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

İddianame ve mahkeme süreci

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi hakkında New York’ta iddianame düzenlendiğini, Maduro hakkında uyuşturucu ve silah suçlamalarıyla ilgili iddianame hazırlandığını açıkladı. Habere göre, Maduro ve eşinin yarın Manhattan’da bulunan New York Güney Bölge Federal Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

VENEZUELA SAVUNMA BAKANI VLADİMİR PADRİNO LOPEZ, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN VENEZUELA'YA YÖNELİK...

VENEZUELA SAVUNMA BAKANI VLADİMİR PADRİNO LOPEZ, ABD BAŞKANI DONALD TRUMP'IN VENEZUELA'YA YÖNELİK SALDIRI KARARININ BÖLGE İSTİKRARINI TEHLİKEYE ATTIĞINI AKTARARAK, "BU, DÜNYA DÜZENİ İÇİN GERÇEK BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR. BUGÜN VENEZUELA İSE, YARIN HERHANGİ BİR DEVLET, HERHANGİ BİR ÜLKE OLABİLİR" DEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Wang Yi'den Sert Tepki: ABD'nin Venezuela Operasyonu Eleştirildi
2
López: 'Bugün Venezuela, Yarın Herhangi Bir Ülke Olabilir' — ABD'nin Maduro Operasyonu
3
Trump'tan Delcy Rodriguez'e sert uyarı: 'Doğruyu yapmazsa Maduro'dan ağır bedel ödeyecek'
4
ABD Venezuela'ya Petrol Karantinasını Sürdürecek: Marco Rubio'nun Açıklamaları
5
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan'a 'Yılın En Başarılı İlçe Belediye Başkanı' Ödülü
6
Irak Başbakanı Sudani: Ayn el-Esed Üssü'nü Koalisyon Güçlerinden Devralacağız

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları