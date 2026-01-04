Wang Yi'den Sert Tepki: ABD'nin Venezuela Operasyonu Eleştirildi

Çin Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin dün Venezuela'ya düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Wang, saldırıda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yakalanarak yargılanmak üzere ABD'ye kaçırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Wang, Çin'in her zaman güç kullanımına, tehdide ve bir ülkenin iradesini başka bir ülkeye dayatmasına karşı olduğunu vurguladı.

Mevcut uluslararası durumun daha değişken ve iç içe geçmiş olduğunu, tek taraflı zorbalığın giderek daha şiddetli hale geldiğini belirten Wang, Hiçbir ülkenin dünya polisi rolünü üstlenebileceğine inanmıyoruz ve hiçbir ülkenin kendisini uluslararası yargıç ilan etmesini kabul etmiyoruz.

Wang ayrıca tüm ülkelerin egemenlik ve güvenliğinin uluslararası hukuk tarafından tam olarak korunması gerektiğini ifade etti.

