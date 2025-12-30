DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,54 -0,21%
ALTIN
6.025,52 -0,85%
BITCOIN
3.757.799,11 -0,49%

Başkan Mahmut Dal: Saimbeyli için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz

Başkan Mahmut Dal, Saimbeyli'de yol genişletme, halı saha ve muhtarlık evi çalışmalarını yerinde inceledi; "her mahallesine dokunacağız" dedi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:16
Başkan Mahmut Dal: Saimbeyli için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz

Başkan Mahmut Dal: Saimbeyli için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz

Adana’nın Saimbeyli İlçesi Belediye Başkanı Mahmut Dal, ilçenin dört bir yanında yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla yürütülen çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

Yol ve altyapı çalışmaları

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Gökmenler ve Çatak mahallelerinde yol bakım ve genişletme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Spor yatırımları ve muhtarlık evleri

Kandilli Mahallesi’nde yapımı süren halı sahanın çevre duvarı örülmeye başlandı. Başkan Dal, Karakuyu ve Yardibi mahallelerinde yapımı tamamlanan halı sahalarda incelemelerde bulunarak tesislerin son durumunu değerlendirdi.

Spor yatırımlarının yanı sıra mahallelerin idari ihtiyaçlarıyla da ilgilenen Başkan Dal, her iki mahallede yapılması planlanan Muhtarlık Evleri için yer tespiti yaptı.

Başkanın mesajı

Başkan Mahmut Dal şunları söyledi: "Saimbeyli’mizin her mahallesine dokunmaya, vatandaşlarımızın huzur ve refahı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz".

Dal, ilçedeki her noktaya hizmet ulaştırma gayreti içinde olduklarını vurgulayarak, yol genişletme çalışmalarından sosyal tesis yatırımlarına kadar tüm projelerin titizlikle takip edildiğini ifade etti.

SAİMBEYLİ İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ

SAİMBEYLİ İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ

SAİMBEYLİ İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahta'da Halk Buluşması: Vatandaşların Talepleri Dinlendi
2
Başkan Mahmut Dal: Saimbeyli için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz
3
Trump ve Netanyahu Mar-a-Lago’da Erdoğan’a Övgüler Yağdırdı
4
Tüfenkci: Malatya'ya Yakışır Modern TCDD 5. Bölge Müdürlüğü İnşa Ediyoruz
5
Trump ile Netanyahu Mar-a-Lago'da Buluştu: Gazze, İran ve Türkiye Gündemde
6
Özgür Özel'den Manisa'da Şehzadeler Belediyesi'ne Taziye Ziyareti
7
Zelenskiy: Novgorod'daki 'Putin konutuna saldırısı' iddiası uydurma

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları