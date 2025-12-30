Başkan Mahmut Dal: Saimbeyli için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz

Adana’nın Saimbeyli İlçesi Belediye Başkanı Mahmut Dal, ilçenin dört bir yanında yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla yürütülen çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirtti.

Yol ve altyapı çalışmaları

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Gökmenler ve Çatak mahallelerinde yol bakım ve genişletme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Spor yatırımları ve muhtarlık evleri

Kandilli Mahallesi’nde yapımı süren halı sahanın çevre duvarı örülmeye başlandı. Başkan Dal, Karakuyu ve Yardibi mahallelerinde yapımı tamamlanan halı sahalarda incelemelerde bulunarak tesislerin son durumunu değerlendirdi.

Spor yatırımlarının yanı sıra mahallelerin idari ihtiyaçlarıyla da ilgilenen Başkan Dal, her iki mahallede yapılması planlanan Muhtarlık Evleri için yer tespiti yaptı.

Başkanın mesajı

Başkan Mahmut Dal şunları söyledi: "Saimbeyli’mizin her mahallesine dokunmaya, vatandaşlarımızın huzur ve refahı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz".

Dal, ilçedeki her noktaya hizmet ulaştırma gayreti içinde olduklarını vurgulayarak, yol genişletme çalışmalarından sosyal tesis yatırımlarına kadar tüm projelerin titizlikle takip edildiğini ifade etti.

SAİMBEYLİ İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞIYORUZ