Trump ve Netanyahu Mar-a-Lago’da Erdoğan’a Övgüler Yağdırdı

Trump ve Netanyahu Mar-a-Lago’da Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Florida’daki Mar-a-Lago’da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Suriye, İran, Gazze, Hamas, Batı Şeria ve Abraham Anlaşmaları başlıkları ele alındı.

Görüşmeden "çok sayıda sonuç" çıktı

Trump görüşmeye dair, "Bence birçok sonuca vardık, gitmek istediğimiz yer ile baktığımız şey arasında çok az fark var" dedi ve Orta Doğu perspektifiyle, "Orta Doğu’da birçok iyi şey oluyor. Orta Doğu’da barış var ve bunu korumaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Erdoğan’a övgüler

Basın toplantısında Türkiye-İsrail hattına ilişkin soruya Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakınlığını vurgulayarak yanıt verdi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok iyi tanıyorum ve hepinizin bildiği gibi, o benim çok iyi bir arkadaşımdır. Ona inanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Netanyahu da ona saygı duyuyor ve aralarında bir sorun olmayacak".

Trump, Türkiye ile geçmişte atılan adımlara işaret ederek, "Onu çok iyi tanıyorum ve benim Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye ile kimsenin yapamayacağı şeyler yaptığımı gördünüz. Bir sorun yaşamayacağız. O harika bir iş çıkardı. Ben Netanyahu ile sonuna kadar onun yanındayım, hiçbir şey olmayacak" dedi.

Trump: Erdoğan, Suriye’de önemli rol oynadı

Trump, Suriye konusundaki değerlendirmesinde, "Suriye’nin çok kötü bir liderini ortadan kaldırmaya büyük ölçüde yardımcı olan kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dı ve bunun için hiçbir zaman övgü istemedi, ama gerçekten çok övgü hak ediyor" diye konuştu. Netanyahu’nun da bu değerlendirmeye katıldığını belirtti.

Bir muhabirin Türkiye’ye F-35 satışını sorması üzerine Trump, "Bunu çok ciddi olarak düşünüyoruz" yanıtını verdi.

Suriye’de yeni dönem

Trump ayrıca, "Suriye konusunda bir anlayışımız var. Yeni Suriye Devlet Başkanı’na saygı duyuyorum. Çok güçlü bir adam ve Suriye’de de buna ihtiyaç var" dedi ve DEAŞ’la mücadeleye atıf yaparak, "Umarım İsrail ve Suriye iyi geçinirler. İyi geçinmeleri için elimden geleni yapacağım. Bence geçinecekler" ifadelerini kullandı.

İran mesajı: Güçleri azaldı

İran’a ilişkin değerlendirmesinde Trump, "İran’ın gücü ve prestiji büyük ölçüde azaldı. Yeniden güçlenmelerine izin veremeyiz" dedi ve geçmiş bölgesel hatalara değindi: "Orta Doğu’da Irak’ı yok etmeleri bir hataydı. İran tüm Orta Doğu’yu tek başına kontrol ediyordu, ama artık durum böyle değil".

Trump, doğrulanmamış iddialara ilişkin, "İran kötü davranıyor olabilir. Henüz doğrulanmadı, ancak doğrulanırsa sonuçlarını biliyorlar ve sonuçlar çok güçlü olacak, belki de geçen seferkinden daha güçlü" uyarısında bulundu.

Hamas ve Gazze: "Çok kısa süre"

Hamas’ın silahsızlandırılmasına dair Trump, "Hamas ve silahsızlanma hakkında konuştuk ve onlara silahsızlanmaları için çok kısa bir süre verilecek, bakalım nasıl sonuçlanacak" dedi. Trump, uluslararası desteğe vurgu yaparak, "Hamas’ı ortadan kaldırmak için müdahale etmek isteyen 59 ülke var" iddiasında bulundu.

Batı Şeria ve Gazze halkı

Batı Şeria konusunda tam mutabakata varılmadığını belirten Trump, "Batı Şeria konusunda %100 aynı fikirde olduğumuzu söyleyemem ama bir sonuca varacağız" ifadesini kullandı ve Netanyahu’ya güvenini, "Netanyahu Batı Şeria konusunda doğru olanı yapacak. Onu çok iyi tanıyorum" sözleriyle yineledi.

Trump, Gazze’den ayrılmaya ilişkin anket iddiasına değinerek, "Gazze’nin yarısı ayrılacakmış. Ben hep böyle demiştim. Daha iyi bir iklimde yaşama fırsatı verilirse, oradan ayrılacaklarını söylemiştim" dedi.

Abraham Anlaşmaları ve Suudi Arabistan

Trump, Abraham Anlaşmaları için genişleme beklentisini dile getirerek, "Abraham Anlaşmaları harika. Genişletilecekler. Ülkeler zaten genişletme konusunda görüşüyorlar ve oldukça hızlı bir şekilde genişletilecek" dedi. Suudi Arabistan hakkında, "Bir noktada Abraham Anlaşmaları’nı imzalayacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

Çin-Tayvan ve FED

Tayvan çevresindeki Çin tatbikatlarına ilişkin Trump, "Başkan Xi bana bu konuda hiçbir şey söylemedi ve bunu yapacağına da inanmıyorum. Beni endişelendiren bir şey yok" dedi.

Toplantının sonunda FED Başkanı Jay Powell hakkında gelen soru üzerine Trump, "Evet, istifa etmelidir, buna çok yaklaştık. Onu kovmak isterdim, ama çok yaklaştık" şeklinde konuştu.

Netanyahu’dan sürpriz ödül ve Suriye sınırı

Netanyahu, Trump’a destek sözleriyle karşılık vererek, "Beyaz Saray’da Başkan Trump kadar yakın bir dostumuz hiç olmadı. İsrail’e olan dostluğu ve desteği olağanüstü" dedi ve Trump’a İsrail’in en prestijli ödüllerinden birinin verileceğini açıkladı: "Bu yıl Başkan Trump’a vereceğiz. Neredeyse 80 yıldır bu ödülü hiçbir İsrailli olmayan kişiye vermedik".

Netanyahu, Suriye politikasını sınır güvenliği ekseninde özetleyerek, "Amacımız Suriye ile barışçıl bir sınıra sahip olmaktır. Sınırımızın hemen yanındaki sınır bölgesinin güvenli olmasını, teröristlerin olmamasını, saldırıların yaşanmamasını sağlamak istiyoruz" dedi ve Dürzi topluluklarının güvenliğine vurgu yaptı.

