Trump ile Netanyahu Mar-a-Lago'da Buluştu: Gazze, İran ve Türkiye Gündemde

Trump ile Netanyahu Mar-a-Lago'da bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bir araya geldi. Netanyahu'yu kapıda karşılayan Trump, görüşme öncesinde gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının gündemi

Trump görüşmeyi "çok önemli bir toplantı" olarak nitelendirerek, "Gazze, İran, rehineler, bölgesel güvenlik ve diplomasi olmak üzere yaklaşık beş ana konu üzerinde duracağız" dedi. Özellikle Gazze'nin geleceği ve İran'ın askeri kapasitesi görüşmenin merkezindeki konular arasında yer aldı.

Türkiye ve Uluslararası İstikrar Gücü

Gazze Şeridi'ne konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'nde Türk askerlerinin yer alıp almayacağı sorusuna Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var ve bu konuyu konuşacağız. Eğer uygunsa, bence bu iyi bir şey. Netanyahu ile de görüşeceğiz. Ama Türkiye harika bir ülke ve Erdoğan da mükemmel bir lider" yanıtını verdi.

Gazze'nin yeniden inşası

Trump, Gazze'de yeniden inşa sürecinin yakında başlayacağını belirterek, "Gazze’nin yeniden inşası çok yakında başlayacak. Ne kadar da kötü bir durum. Aslında yüzyıllardır böyle. Biz bunu düzeltmek istiyoruz. Hamas’ın silahsızlandırılması şart. Bu kesinlikle konuşacağımız konulardan biri. Silahsızlanma olmadan kalıcı bir çözüm olmaz" dedi. Ayrıca sağlık altyapısı ve insani koşulların iyileştirilmesi için hazırlıkların başlatıldığını aktardı.

Rehineler ve ABD'nin rolü

Gazze'de serbest bırakılan İsrailli rehinelerle ilgili olarak Trump, ABD'nin müdahalesine dikkat çekerek, "Serbest bırakılan her rehine benim sayemde serbest bırakıldı. Ekibim bu süreci yönetti. Biden yönetimi döneminde hiçbiri serbest bırakılmadı" ifadelerini kullandı. Gazze'de kalan son rehinenin cenazesi için de ellerinden gelenin yapıldığını söyledi.

İran konusundaki sert uyarı

İran'ın yeniden güç topladığı iddialarına değinen Trump, "Şimdi İran’ın yeniden güçlenmeye çalıştığını duyuyorum ve eğer öyleyse, onları yerle bir etmemiz gerekecek. Onları yerle bir edeceğiz ama umarım bu olmaz" dedi. İran'ın bir anlaşma yapma niyeti hakkında ise, "Eğer bir anlaşma yapmak istiyorlarsa, bu çok daha akıllıca olur" değerlendirmesinde bulundu. İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin soruya ise Trump, "Balistik füzeler için evet. Nükleer silahlar için ise daha hızlı bir şekilde evet" yanıtını verdi.

Netanyahu'ya övgü ve af tartışması

Netanyahu hakkında övgüde bulunan Trump, "Bence yanlış bir başbakan seçilseydi, İsrail şu anda var olmazdı. O bir savaş dönemi başbakanı ve olağanüstü bir iş çıkardı" dedi. Af tartışmalarına ilişkin olarak da Trump, "Nasıl affetmezsiniz ki? İsrail Cumhurbaşkanı ile konuştum, bana affın yolda olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Venezuela ve uyuşturucuyla mücadele

Venezuela'ya ilişkin sorularda Trump, deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarını anlatarak, "Uyuşturucu yüklü teknelerin bulunduğu liman bölgesinde büyük bir patlama oldu. Tüm tekneleri vurduk, şimdi de bölgeyi vuruyoruz" dedi. Trump, deniz yoluyla gelen uyuşturucuların yüzde 97'sinin durdurulduğunu ve bunun binlerce Amerikalı'nın hayatını kurtardığını belirtti. Nicolas Maduro ile kısa süre önce görüştüğünü ancak "bundan pek bir şey çıkmadığını" söyledi.

Putin görüşmesi ve Novgorod iddiası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesine değinen Trump, görüşmeyi "Çok verimli bir görüşme oldu. Umarım çözüme kavuşturacağımız birkaç konu var" sözleriyle değerlendirdi. Ukrayna'nın Novgorod bölgesindeki bir saldırı iddiasına ilişkin olarak da Trump, "Putin bana sabahın erken saatlerinde saldırıya uğradığını söyledi. Bu iyi değil. Onlar saldırgan davrandığı için saldırgan olmak başka bir şey. Onun evine saldırmak başka bir şey. Şimdi doğru zaman değil. Bu hoşuma gitmedi, iyi bir şey değil, hassas bir dönemden geçiyoruz. Gerçeği öğreneceğiz" dedi.

Suriye'ye ilişkin değerlendirme

İsrail-Suriye ilişkilerine dair Trump, "Umarım Netanyahu, Suriye ile iyi geçinir çünkü Suriye’nin yeni Devlet Başkanı gerçekten iyi bir iş çıkarmak için çok çalışıyor. Biliyorum ki o sert bir adam. Suriye’ye uyguladığım yaptırımları kaldırdım çünkü aksi takdirde hiçbir şansları olmazdı. Suriye’nin hayatta kalmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Netanyahu'dan Trump'a teşekkür

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Trump'a teşekkür ederek, "Bunu tekrar tekrar söyleyeceğim. Beyaz Saray’da Başkan Trump gibi bir dostumuz hiç olmadı. Yakınından bile geçmez. İsrail, Başkan Trump’ın liderliğinde çok şanslı" dedi.

