Tüfenkci: Malatya'ya Yakışır Modern TCDD 5. Bölge Müdürlüğü İnşa Ediyoruz

Bülent Tüfenkci, TCDD 5. Bölge Müdürlüğü yeni binası, lojmanlar ve Malatya gar restorasyonunda son durumu paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 23:22
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 23:22
Tüfenkci'den TCDD 5. Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret: Çalışmalar hızla ilerliyor

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, göreve yeni atanan TCDD 5. Bölge Müdürü Ahmet Sabancı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yapımı devam eden bölge müdürlüğü binası, lojmanlar, misafirhaneler ve restorasyonu süren Malatya gar binasında incelemelerde bulundu.

Deprem sonrası yeniden yapılandırma

Tüfenkci, 6 Şubat depremleri sonrası TCDD 5. Bölge Müdürlüğü’ne ait bazı binalar ve lojmanların hasar gördüğünü hatırlatarak, Malatya’ya yakışır modern bir bölge müdürlüğü inşa ediyoruz dedi. Konuşmasında, ihalesi yapılan ve yapımına başlanan yeni bölge müdürlüğü binasıyla birlikte lojman ve misafirhanelerin de inşa edileceğini, böylece personelin barınma ihtiyacının karşılanacağını vurguladı.

"Depremlerden sonra bazı binalarımız hasar gördü. İhalesi yapılan ve yapımına başlanan yeni bölge müdürlüğü binamızla birlikte lojman ve misafirhanelerimizi de inşa ederek personelimizin barınma ihtiyacını karşılayacak önemli bir tesisi Malatya’ya kazandırıyoruz"

Gar restorasyonu ve çevre düzenlemesi

Cumhuriyet ile birlikte kurulan ve Malatya’nın simge yapılarından biri olan gar binasının restorasyon çalışmalarına da değinen Tüfenkci, binanın çevre düzenlemesiyle birlikte 2026 yılının ortalarında hizmete alınacağını açıkladı. Ayrıca yakınındaki Ulaştırma Müdürlüğü binasının restorasyonu için ihale sürecinin başlatıldığını belirtti.

Stratejik projeler ve demiryolu yatırımları

Tüfenkci, Malatya için kritik öneme sahip projelerin yakından takip edildiğini ifade ederek, Beylerderesi Demiryolu Köprüsü ihale süreci için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bakım atölyelerinin şehir dışına taşınarak demiryolu hat uzunluğunun artırılmasının hedeflendiğini ve bu kapsamda kısa, orta ve uzun vadeli planlamaların devam ettiğini söyledi.

TCDD 5. Bölge Müdürlüğü’nün hem Malatya hem de bölge için stratejik önem taşıdığına dikkat çeken Tüfenkci, Türkiye genelinde demiryolu taşımacılığında yük kapasitesinin yaklaşık yüzde 30’u 5. Bölge işletmemiz tarafından taşınıyor bilgisini paylaştı. Ayrıca İskenderun-Malatya çift hatlı, hızlandırılmış tren projesi için ihale hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

Ziyaret sırasında yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Tüfenkci, tamamlanacak tesislerin bölge ulaşımına ve personel hizmetlerine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

