Başkan Semih Dere Bulgurlar Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Ziyaretin Detayları

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, mahalle ziyaretleri kapsamında Bulgurlar Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Dere, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini yerinde dinleyerek not aldı ve çözüm odaklı bir anlayışla karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Dere, "Bulgurlar Mahallemizi ziyaret ederek hemşehrilerimizle buluştuk. Mahalle sakinlerimizin ihtiyaçlarını, talep ve önerilerini yerinde dinleyerek karşılıklı değerlendirmelerde bulunduk. Gösterdikleri yoğun ilgi ve samimi ev sahiplikleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

