Başkan Semih Dere Bulgurlar Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Bulgurlar Mahallesi sakinleriyle buluştu; talep ve önerileri yerinde dinleyip çözüm odaklı değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:50
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:50
Başkan Semih Dere Bulgurlar Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Semih Dere Bulgurlar Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Ziyaretin Detayları

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, mahalle ziyaretleri kapsamında Bulgurlar Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Dere, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini yerinde dinleyerek not aldı ve çözüm odaklı bir anlayışla karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Dere, "Bulgurlar Mahallemizi ziyaret ederek hemşehrilerimizle buluştuk. Mahalle sakinlerimizin ihtiyaçlarını, talep ve önerilerini yerinde dinleyerek karşılıklı değerlendirmelerde bulunduk. Gösterdikleri yoğun ilgi ve samimi ev sahiplikleri için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÇİVRİL BELEDİYE BAŞKANI SEMİH DERE, MAHALLE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA BULGURLAR MAHALLESİ’Nİ ZİYARET...

ÇİVRİL BELEDİYE BAŞKANI SEMİH DERE, MAHALLE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA BULGURLAR MAHALLESİ’Nİ ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ. BAŞKAN DERE, MAHALLE SAKİNLERİNİN TALEP VE ÖNERİLERİNİ YERİNDE DİNLEYEREK KARŞILIKLI DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

ÇİVRİL BELEDİYE BAŞKANI SEMİH DERE, MAHALLE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA BULGURLAR MAHALLESİ’Nİ ZİYARET...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kürşad Zorlu Halep Valiliğini Ziyaret Etti: İnsani Koridor İşliyor, Yeniden İmar İçin İş Birliği
2
Trump'tan Kanada'ya Çin Uyarısı: Yüzde 100 Gümrük Vergisi Tehdidi
3
Honaz Belediyesi 2025 Bütçesi 65 milyon 897 bin 640,77 TL Fazla: Borçsuz, 865 milyon TL Yatırım
4
Subaşıoğlu: 'AK Parti çok büyük bir ailedir' — Denizli'de istişare
5
Trump: Rutte ile Grönland Anlaşmasının Çerçevesini Oluşturduk
6
Erdoğan: "Tıpkı 6 Şubat’ta olduğu gibi biz buradayız" — Hatay'da 455 Bininci Afet Konutu Töreni
7
İsrail Somaliland’ı Resmen Tanıdı: Netanyahu İş Birliği ve Ziyaret Daveti Yaptı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları