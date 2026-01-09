Başkan Semih Dere Menteş Mahallesi'ni Ziyaret Etti: Vatandaşların Talepleri Dinlendi

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Menteş Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu; talepler dinlendi ve taleplerin değerlendirilip yaşam kalitesinin artırılacağı vurgulandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:41
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:41
Başkan Semih Dere Menteş Mahallesi'ni Ziyaret Etti: Vatandaşların Talepleri Dinlendi

Başkan Semih Dere Menteş Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Menteş halkıyla yüz yüze görüşmelerle talepler dinlendi

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Menteş Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Gerçekleşen buluşmada Başkan Dere, vatandaşların talep, öneri ve sorunlarını dikkatle dinledi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sırasında mahalle halkı, yaşadıkları bölgeye ilişkin beklentilerini ve ihtiyaçlarını doğrudan iletme fırsatı buldu. Başkan Dere, iletilen taleplerin değerlendirmeye alınacağını belirtti.

Belediye olarak önceliklerinin vatandaşların yaşam kalitesini artırmak olduğunu ifade eden Başkan Dere, projelerin ve hizmetlerin bu anlayışla sürdürüleceğini söyledi.

Ziyaretin sonunda Başkan Semih Dere, Menteş Mahallesi sakinlerine misafirperverlikleri için teşekkür etti ve Çivril’in tüm mahallelerinde katılımcı ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla hizmet vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları