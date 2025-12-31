BBP Sivas İl Başkanı Ahmet Polat kalp krizi sonucu vefat etti

BBP Sivas İl Başkanı Ahmet Polat kalp krizinde vefat etti

Mevlit sonrası namaz sırasında rahatsızlandı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Ahmet Polat, bugün Kale Camisi'nde merhum genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğum günü dolayısıyla düzenlenen mevlit programı sonrasında namazını kılarken rahatsızlandı.

Polat, kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın nedeni olarak kalp krizi tespit edildi.

72 yaşındaki Polat, uzun yıllar BBP çatısı altında çeşitli kademelerde görev almış; son olarak BBP Sivas İl Başkanlığı görevini yürütmekteydi. Polat, merhum genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşları arasında yer alıyordu.

