BBP Sivas İl Başkanı Ahmet Polat kalp krizi sonucu vefat etti

BBP Sivas İl Başkanı Ahmet Polat, Kale Camisi'ndeki mevlit sonrası namaz sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 18:53
Mevlit sonrası namaz sırasında rahatsızlandı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sivas İl Başkanı Ahmet Polat, bugün Kale Camisi'nde merhum genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğum günü dolayısıyla düzenlenen mevlit programı sonrasında namazını kılarken rahatsızlandı.

Polat, kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın nedeni olarak kalp krizi tespit edildi.

72 yaşındaki Polat, uzun yıllar BBP çatısı altında çeşitli kademelerde görev almış; son olarak BBP Sivas İl Başkanlığı görevini yürütmekteydi. Polat, merhum genel başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşları arasında yer alıyordu.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları