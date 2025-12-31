Erdoğan'dan Bahçeli'ye Yeni Yıl ve Doğum Günü Kutlaması
Kırmızı güllerle tebrik edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve doğum gününü gönderdiği kırmızı güllerle tebrik etti.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gönderdiği çiçek buketinin görüntüsüne de yer verildi.
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ’NİN YENİ YILINI VE YENİ YAŞINI GÖNDERDİĞİ KIRMIZI GÜLLERLE TEBRİK ETTİ.