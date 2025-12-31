DOLAR
Erdoğan'dan Bahçeli'ye Yeni Yıl ve Doğum Günü Kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kırmızı güllerle yeni yıl ve doğum günü için tebrik etti.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 20:14
Erdoğan'dan Bahçeli'ye Yeni Yıl ve Doğum Günü Kutlaması

Erdoğan'dan Bahçeli'ye Yeni Yıl ve Doğum Günü Kutlaması

Kırmızı güllerle tebrik edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni yılını ve doğum gününü gönderdiği kırmızı güllerle tebrik etti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin yeni yılını ve yeni yaşını tebrik ederek sağlık, sıhhat ve afiyetler dilemişlerdir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gönderdiği çiçek buketinin görüntüsüne de yer verildi.

