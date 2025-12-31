Erdoğan: Hiçbir Terör Örgütü Yeni Türkiye'nin Hedeflerine Giremez

Erdoğan: Hiçbir terör örgütü hedeflerimizle aramıza giremez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın son gününde Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında görevli askerlerle görüştü ve hiçbir terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade edilmeyeceğini söyledi. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler de komutanlarla birlikte ziyarette bulundu ve askerlerin yeni yılını kutladı.

Ziyaret ve iletişim

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ile Polatlı’daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında görevli askerlerle bir araya geldi. Bakan Güler askerlerin yeni yılını kutladığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sözü devretti ve Erdoğan askerleri telefonla selamladı.

Güler, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şu değerlendirmeyi iletti: "Personelimizin sınıf okulumuzda en iyi şekilde eğitim alarak mesleki niteliklerini geliştirdiklerini ve göreve hazır hâle geldiklerini büyük bir memnuniyetle müşahede ettik. Bu vesileyle zatıalinizin yeni yılını en içten dileklerimizle kutluyoruz."

Erdoğan'ın asker selamı ve mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan askerleri şöyle selamladı: "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, Topçu ve Füze Okulu Komutanlığımızda görevli kahraman askerlerimiz, sevgili kursiyerlerimiz Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün bir miladi yılı geride bırakırken büyük umutlar ve büyük hayallerle 2026 yılını karşılamaya hazırlanıyoruz. Sizlerin şahsında tüm Mehmetçiklerimizin ve değerli ailelerinin yeni takvim yılını yürekten tebrik ediyorum. 2026 senesinin kahraman ordumuzla birlikte güvenlik birimlerimizin tamamı için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şanlı hilalin gökte şafaklar gibi dalgalanması için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Vatanımızın bekası, milletimizin istikbal ve istiklali uğrunda bedel ödeyen gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın yeni yılını da içtenlikle kutluyorum."

Strateji, savunma sanayi ve kararlılık

Erdoğan, Türkiye'nin stratejik öneme sahip bir coğrafyada bulunduğunu hatırlatarak Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığının eğitimdeki rolünü övdü ve şunları söyledi: "Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığımız subaylarımızdan, uzman erbaşlarımıza, yedek subay ve astsubaylara kadar her kademede kendi sınıfının en iyi kadrolarını yetiştirme noktasında kritik görevler icra ediyor. Acemi erbaş ve erlerimize askerlik mesleğinin sevdirilmesinin yanı sıra eğitim öğretime dair hemen her başlıkta yaptığı çalışmalarla göz dolduran Komutanlığımızı tebrik ediyorum."

Savunma sanayine ilişkin değerlendirmesinde Erdoğan, "Bir taraftan iç cephemizi güçlendirirken diğer taraftan savunma sanayi başta olmak üzere her alanda oyun değiştirici nitelikte adımlar atıyoruz" diyerek şu unsurları sıraladı: "Altay tanklarımızla, Fırtına obüslerimizle, ATAK helikopterlerimizle, silahlı-silahsız insansız hava araçlarımızla, menzilini sürekli artırdığımız füzelerimizle kendi imkânlarımızla geliştirdiğimiz hava savunma sistemlerimizle, savaş gemilerimiz, denizaltılarımız, insansız deniz araçlarımızla yani savunmaya dair tüm alanlarda hamdolsun büyük bir atılım içindeyiz."

Terörle mücadele ve temenniler

Erdoğan, terörle mücadeledeki kararlılığı vurgulayarak şu ifadeyi kullandı: "Yeni Türkiye’yi, güçlü ve büyük Türkiye’yi tüm unsurlarıyla ilişkilendirerek kutlu bir emanet gibi bizden sonraki nesillere iftiharla teslim edeceğiz. Adı, iddiası ve istismar ettiği değer ne olursa olsun hiçbir terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz."

Konuşmasını dua ve temennilerle tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlerin ve tüm ordunun yeni yılını tebrik ederek, "Peygamber Ocağımızın yiğit mensuplarının tek tek gözlerinden öpüyorum. Her birinizi muhabbetle selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz"