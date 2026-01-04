DOLAR
Beyaz Saray yayımladı: Maduro'nun 'Suspect walked' videosu DEA koridorunda

Beyaz Saray'ın Rapid Response 47 hesabı, Nicolas Maduro'nun DEA ofisinde polis eşliğinde yürüdüğü görüntüleri 'Suspect walked' başlığıyla paylaştı; görüntüler tartışma yarattı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 07:07
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 07:07
Beyaz Saray yayımladı: Maduro'nun 'Suspect walked' videosu DEA koridorunda

Beyaz Saray, Maduro'nun polis eşliğinde yürüdüğü videoyu paylaştı

Beyaz Saray'ın resmi hızlı yanıt hesabı Rapid Response 47, devrik Venezuelalı lider Nicolas Maduro'nun polis eşliğinde yürüdüğü anlara ait olduğu belirtilen bir videoyu yayımladı. Paylaşımdaki ifadeler ve görseller kısa sürede dikkat çekti.

Görüntüde öne çıkan ayrıntılar

Videoda, Maduro'nun bir koridorda yürüdüğü ve üzerinde siyah kapüşonlu sweatshirt bulunduğu görülüyor. Koridorun zemininde mavi bir halı olduğu ve halının üzerinde DEA NYD yazısının bulunduğu dikkat çekiyor. Paylaşımda, görüntülere İngilizce olarak 'Suspect walked' ifadesi eklendi.

Yayımlanan görsellerin, Maduro'nun Manhattan'daki Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ofisinde işlem gördüğü anlara ait olduğu belirtildi. Haberde ayrıca Maduro'nun parmak izinin alındığı bilgisine yer verildi.

Paylaşımın yansımaları

Videonun kısa bir bölümünde Maduro'nun çevresindekilere dönerek 'Yeni yılınız kutlu olsun' dediği anlar da yer aldı. Beyaz Saray kaynaklı bu paylaşım, ABD yönetiminin Venezuela politikasına dair mesaj taşıması ve sembolik etkisi nedeniyle sosyal medyada yoğun tartışmalara yol açtı.

Beyaz Saray’ın resmi hızlı yanıt hesabı Rapid Response 47, devrik Venezuelalı lider Nicolas...

Beyaz Saray'ın resmi hızlı yanıt hesabı Rapid Response 47, devrik Venezuelalı lider Nicolas Maduro'nun polis eşliğinde yürüdüğü anlara ait olduğu belirtilen bir videoyu paylaştı. Videoda kullanılan ifadeler ve görseller dikkat çekti.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

