Bursa'da Şiddetli Lodos: Büyükşehir Ekipleri 50 İhbara Anında Müdahale

Bursa Büyükşehir ekipleri, kent genelinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle gelen 50 ihbara hızlı ve koordineli şekilde müdahale ederek risk oluşturan unsurları kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 18:14
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 18:14
Anlık müdahale ve koordinasyonla olumsuzluklar kontrol altına alındı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, kent genelinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle meydana gelen olumsuzluklara anında müdahale etti. Gelen ihbarlara hızlı ve koordineli bir çalışma ile cevap verildi.

Belediye ekipleri, gelen 50 ihbar doğrultusunda vatandaşların yardımına kısa sürede koştu. Müdahalelerin büyük bölümü ağaç devrilmesi, çatı, tabela, panel ve saç levhaların yerinden kopması, inşaat alanlarındaki geçici yapı elemanlarının risk oluşturması ve elektrik direklerinde meydana gelen hasarlar şeklinde gerçekleşti.

Müdahale çalışmaları Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile destek hizmetleri birimleri; ilçe belediyeleri ve UEDAŞ koordinasyonunda yürütüldü.

Özellikle Beşyol Kentsel Dönüşüm alanı başta olmak üzere Murat Hüdavendigar Bulvarı ile Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde risk oluşturan alanlarda gerekli güvenlik önlemleri alındı ve tehlike arz eden unsurlar kontrol altına alındı.

Yetkililer, vatandaşları benzer durumlarda yetkili birimlere bildirimde bulunmaya ve belirtilen güvenlik önlemlerine uymaya davet etti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

