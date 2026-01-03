DOLAR
Celal Adan: 'Elli senedir Türkiye’yi yoran bir olaydan kurtuluyoruz' – Mısır Çarşısı'nda Terörsüz Türkiye vurgusu

TBMM Başkanvekili Celal Adan, Mısır Çarşısı ziyaretinde 'Terörsüz Türkiye' hedefini vurguladı; çarşı esnafı sürece destek verdi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 17:20
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 17:40
Celal Adan: 'Elli senedir Türkiye’yi yoran bir olaydan kurtuluyoruz' – Mısır Çarşısı'nda Terörsüz Türkiye vurgusu

Celal Adan: 'Elli senedir Türkiye’yi yoran bir büyük olaydan da kurtuluyoruz'

Mısır Çarşısı ziyareti ve Terörsüz Türkiye vurgusu

TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla başlayan Hayırlı Günler Komşum - Derdin Derdimizdir temalı sohbet toplantıları kapsamında Fatih’teki Mısır Çarşısını ziyaret etti.

Ziyaretine Mısır Çarşısı Esnafı Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Sami Koyuncu ve üyeleriyle başlayan Adan’a, MHP İstanbul İl Başkanı Sertel Selim ile MHP Eyüpsultan ve Fatih ilçe başkanları eşlik etti. Çarşı içinde esnafla bir araya gelen Adan, Mısır Çarşısı esnafının sürece destek verdiğini belirtti.

Adan, Türkiye’nin terörle mücadelede tarihinin en güçlü dönemeçlerinden birini yaşadığını ifade ederek, 'Devlet hayatının en temel gerçeklerinden biri güvenliktir. Güvenliğin olmadığı yerde ticaret olmaz. Güvenliğin olmadığı yerde çarşı nefes alamaz. Sınırlarımızın içinde ve dışında, ötesinde terörün hareket alanı ciddi bir şekilde daralmıştır' dedi.

Adan, terörün bittiği yerde hayatın, huzurun ve bereketin olduğunu vurguladı: 'Mısır Çarşısında bugün güvenli alışveriş yapılabiliyorsa bu güvenlik sayesindedir. Terörsüz Türkiye hedefi milletin ortak hedefidir. Milli bir projedir.' Ayrıca bu sürecin yürütülmesinde Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin rolünü öne çıkardı.

Konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği süreçle ilgili olarak, 'Genel Başkanımız, terörün kendisini feshetmesi, silahların bırakılmasını istemiştir. Bu konuda gelişmeler olmuştur, terör örgütü kendisini feshetmiştir ve silah bıraktığı yönünde bir irade beyan etmiştir' ifadelerini kullandı.

TBMM komisyon çalışmalarına da değinen Adan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tartışmalarına atıfta bulunarak TBMM Komisyonu'na geniş katılım olduğunu, büyük sivil toplum kuruluşları ve sendika başkanlarının komisyona gittiğini belirtti ve meclisin itibarının korunduğunu söyledi.

'Elli senedir Türkiye’yi yoran, bir büyük olaydan da kurtuluyoruz' diyen Adan, Türk milletinin bölünemeyeceğini vurguladı: 'Mısır Çarşısındayız. Bugün seslensek 39 ilçeden birilerini duymak mümkündür. Bana göre 81 ilden de birilerine rastlayabiliriz. 16 milyon insan İstanbul’da yaşamaktadır. İstanbul’da yaşayanlar, 81 ilin mensuplarıdır. Türkiye bir bütündür. Kimse bölemez, kimsenin bölmeye gücü yetmez.' Ayrıca dış destekli terör odaklarının tasfiye edilmesi çağrısında bulundu.

Adan, 'Kimse Türkiye’ye terörü tekrar getiremez' diyerek, bu yönde girişimlerde bulunanlara devletin güçlü ve gerektiğinde sert bir cevap vereceğini belirtti. Konuşmanın ardından Adan, çarşı esnafı ziyaretlerine devam ederek sohbet etti.

