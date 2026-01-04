DOLAR
Maduro ve Eşi New York’ta Federal Gözetim Merkezine Sevk Edildi

Nicolas Maduro ve eşi, DEA operasyonuyla New York'a getirildi; Manhattan işlemlerinin ardından Brooklyn'deki federal gözetim merkezine sevk edildiler.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 08:14
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 08:25
Maduro ve Eşi New York’ta Federal Gözetim Merkezine Sevk Edildi

Maduro ve Eşi New York’ta Federal Gözetim Merkezine Sevk Edildi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) tarafından yürütülen operasyon kapsamında New York'a getirildi. Manhattan'da gerçekleştirilen ilk gözaltı işlemlerinin ardından çift, Brooklyn'deki New York Metropolitan Federal Gözetim Merkezi'ne sevk edildi. Çiftin Pazartesi günü Manhattan'daki federal mahkemede hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Operasyonun taşınma süreci

Yetkililerin aktardığına göre Nicolas Maduro, Cumartesi sabahının erken saatlerinde ABD'ye ait bir helikopterle Venezuela'nın başkenti Caracas'tan alındı. Maduro, Karayip Denizi'nde güvenlik gerekçesiyle kamuoyuna açıklanmayan bir noktada ABD Donanması'na ait USS Iwo Jima gemisine bindirildi. Buradan Guantanamo Bay Naval Base'e götürülen Maduro, kısa süreli beklemenin ardından başka bir uçakla New York eyaletinin kuzeyinde bulunan Stewart Air National Guard Base'e sevk edildi. Üsse inişin ardından Maduro ve eşi, yoğun güvenlik önlemleri altında helikopterle Manhattan'a getirildi.

Manhattan'daki işlemler: DEA genel merkezi

Manhattan'a varışın ardından çift ilk olarak ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA)'nin New York genel merkezine götürüldü. Burada kimlik tespiti, parmak izi ve resmi gözaltı işlemleri yapıldı. DEA binası çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturulurken, bina giriş ve çıkışları kontrollü olarak kapatıldı. Yetkililer işlemlere ilişkin ayrıntı açıklamadı; işlemlerin tamamlanmasının ardından çiftin Brooklyn'e sevkine karar verildi.

Brooklyn'de federal gözetim

Manhattan'daki işlemlerin ardından Maduro ve eşi, Brooklyn'deki New York Metropolitan Federal Gözetim Merkezi'ne getirildi. Gözetim merkezinin ana girişinin kullanılmadığı, çiftin yan kapıdan yoğun güvenlik önlemleri altında içeri alındığı bildirildi. Güvenlik güçleri girişin görüntülenmesine izin vermedi.

Mahkeme süreci ve iddianame

ABD basını, Maduro ve eşinin Pazartesi günü Manhattan'daki New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılmasının planlandığını bildirdi. Mahkeme sürecine ilişkin suçlamalar ve iddianamenin kapsamına dair bilgileri ABD Adalet Bakanı Pam Bondi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Gözetim merkezi önünde kutlama ve olağanüstü güvenlik

Haberi takiben Metropolitan Gözetim Merkezi önünde toplanan bir grup, gelişmeyi kutladı; göstericiler Venezuela bayrakları taşıyarak sloganlar attı ve gece geç saatlere kadar bölgeden ayrılmadı. Gözetim merkezi çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri dikkati çekti; uzun namlulu silahlarla görev yapan güvenlik personeli, zırhlı araçlar ve ek polis ekipleri konuşlandırıldı. Çiftin sevki sırasında beyaz zırhlı bir araçla getirildiği, konvoyun polis helikopterleriyle takip edildiği gözlemlendi.

Yetkililerin açıklamaları

Yetkililer, alınan güvenlik önlemlerinin hem tutukluların güvenliğini sağlamak hem de olası protesto ve taşkınlıkları önlemek amacıyla artırıldığını belirtti. Basın mensupları, merkez çevresinde dar bir alanda kordon altına alınarak kontrollü şekilde görev yaptı.

