Duran: Suçu özendiren içeriklerin yayılmasını engellemek hepimizin görevi — Uyuşturucuyla Mücadele Paneli

Duran, dijital ortamdaki zararlara dikkat çekti: "Suçu özendirecek içeriklerin yayınlanmasını ve yayılmasını engellemek hepimizin görevidir"; 2024-2028 stratejisi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 13:39
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 13:39
Duran: Suçu özendiren içeriklerin yayılmasını engellemek hepimizin görevi

Panelde kararlılık ve çok yönlü mücadele vurgusu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlı Devlet Güvenli Türkiye Paneli"nde bir araya geldi. İletişim Başkanlığında düzenlenen panelde Duran, uyuşturucuyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "Kolluk kuvvetlerimiz sokaklarda yayılmasını önlemek için canla başla mücadele etmektedir. Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor Bakanlıklarımızın yanı sıra Yeşilay, Diyanet İşleri Başkanlığı ve RTÜK gibi kurumlarımızın verdiği eğitim ve rehabilitasyon hizmetleriyle uyuşturucuyla mücadeleye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Bağımlılıkla mücadeleyi çok yönlü olarak ele alıyoruz"

Duran, bağımlılıkla mücadelenin tek boyutlu olmayacağını vurgulayarak, "Amacımız uyuşturucuyla mücadelede yalnızca cezalandıran bir konumda olmak değildir. Aynı zamanda kucaklamak, iyileştirmek ve yeniden topluma kazandırmak da bizim devlet geleneğimizin gereğidir. İşte bu yüzden bağımlılıkla mücadeleyi çok yönlü olarak ele alıyoruz. Sivil toplumumuz medya ve akademi dünyamızla iş birliği içerisinde bütüncül bir strateji uyguluyoruz. Bu bizim için asla geri adım atılamayacak ve vazgeçilemeyecek bir mücadele sahasıdır" ifadelerini kullandı.

Bu tehdidin uluslararası boyutu

Duran, uyuşturucu bağımlılığının yalnızca sağlık tehdidi olmadığını belirterek, "Uyuşturucu modern toplumların karşı karşıya olduğu küresel bir halk sağlığı problemidir. Elbette sadece Türkiye’yle sınırlı olmayan ve hatta bunu bazı toplumların daha toleranslı uyguladığını gördüğümüzde oradan buraya da yönelik olarak bir sorun olarak görebilirsiniz. Bir sağlık tehdidi olmanın ötesinde bir yerdedir. Bu illet küresel ölçekte organize bir suç sisteminin parçasıdır. Oluşturduğu finans sistemiyle, yasa dışı bahis ve kumarla da işçi geçmiş vaziyettedir" dedi.

Dijital ortam ve içerik sorumluluğu

Çocukları ve gençleri dijital ortamın zararlarından korumanın önemine dikkat çeken Duran, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Suçu özendirecek içeriklerin yayınlanmasını ve yayılmasını engellemek hepimizin görevidir." Duran, ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında hazırlanan 2024-2028 Uyuşturucuyla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planına işaret ederek, "Çok sayıda kamu kurum ve kuruluşumuzun talimatlandırıldığı bu plan çerçevesinde biz de İletişim Başkanlığı olarak 4 faaliyette sorumlu kurum, 7 faaliyette ise iş birliği yapacak kurum olarak görev üstlendik" bilgisini paylaştı.

Duran, eylem planının nihai amacını "toplumun her türlü uyuşturucu madde kullanımından uzak tutulması" olarak tanımlayıp, iletişim profesyonelleri, medya kuruluşları, haberciler, dizi-film yapımcıları ve tüm içerik üreticilerinin sorumluluğuna vurgu yaptı: "Dirençli bir toplum olmak istiyorsak, direncimizi güçlü kurmak istiyorsak bunu hep birlikte sorumluluk üstlenerek yapabiliriz."

Koordinasyon ve toplumsal seferberlik

Duran, tüm kamu kurumlarıyla koordineli çalışıldığını belirterek, "Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla bu çerçevede koordineli bir şekilde çalışıyor ve her türlü bağımlılığa karşı koruyucu bir dilin inşası için birlikte çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin tüm kurum ve kurumlarının toplum kesimlerimizle el ele vererek bu tehdidi evlerimizden, sokaklarımızdan, ülkemizden tamamen sökmesi mümkündür. Elbette bu kolay bir hedef değil ama başarılabilecek bir hedeftir" ifadelerini kullandı.

Panel, Bakan Memişoğlunun konuşmasıyla devam etti.

